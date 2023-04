Cambia la raccolta per le attività Ecco come si dovrà conferire da lunedì nel centro storico

LUCCA

Cambia il calendario per la raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche del centro storico. Le nuove scadenze scattano dal 1° maggio, e, da quest’anno, per le zone ad alta densità turistica e con maggiore presenza di attività commerciali, si innescano anche le nuove modalità di conferimento per alcune tipologie di rifiuto. Si tratta di novità fortemente volute dall’azienda e dal Comune di Lucca, per venire incontro alle esigenze del centro storico, con l’obiettivo di garantire maggior decoro.

“La nostra città è sempre più meta di turismo – commenta l’assessore Cristina Consani – e vogliamo che offra sempre la sua immagine migliore per tutti coloro che la scelgono per le vacanze ma anche per tutti quelli che la vivono quotidianamente”. “La stagione estiva ci impone un servizio diversificato e ancora più performante – aggiunge la presidente Sandra Bianchi – che sia in grado di rispondere alle esigenze delle attività commerciali e dei residenti. Il calendario estivo è rodato da tempo e, quest’anno, abbiamo voluto anche prevedere un piano per tutte quelle zone che presentano una maggiore densità di utenze commerciali così da gestire il momento del conferimento dei rifiuti al meglio possibile“. Le varie novità sono state concordate anche con gli stessi rappresentanti di categoria e nei giorni scorsi gli assistenti e gli operatori di Sistema Ambiente hanno iniziato a distribuire alle utenze interessate una lettera con tutte le indicazioni. Il calendario estivo sarà in vigore dal 1° maggio al 5 novembre: il non riciclabile sarà ritirato due volte a settimana, nella mattina del martedì e del sabato. Il ritiro dell’organico avverrà ogni giorno, eccetto il sabato, durante la mattina. Durante il pomeriggio saranno ritirate tutte le altre tipologie di rifiuti: la carta il lunedì, il mercoledì e il venerdì; il multimateriale il martedì, il giovedì e il sabato mentre il vetro è previsto il mercoledì, il venerdì e la domenica. Dal 1° maggio, inoltre entrano in vigore i calendari specifici e le nuove modalità di conferimento per le utenze non domestiche di piazza Anfiteatro, via dell’Anfiteatro e piazza Scalpellini, piazza San Frediano, piazza San Giusto e via Roma.

In particolare per le utenze non domestiche di piazza San Frediano, via San Frediano e vicolo San Frediano la maggior parte dei ritiri avverrà la mattina: il non riciclabile il martedì e il sabato e l’organico tutti i giorni tranne il sabato. Per la carta e il multimateriale cambiano le modalità di conferimento: nei giorni indicati sul calendario (carta: lunedì, mercoledì e venerdì; multimateriale: martedì, giovedì e sabato), dalle 9.45 alle 10, un mezzo di Sistema Ambiente sarà nella piazza all’angolo con via della Cavallerizza in attesa del conferimento spontaneo dei rifiuti da parte delle utenze coinvolte. Il vetro sarà ritirato nel pomeriggio, nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica.

Per le utenze non domestiche di piazza San Giusto, piazza XX Settembre, via Cenami (lato sinistro) dal civico 1 al 23 e (lato destro) dal civico 2 al 16 la maggior parte dei ritiri avverrà la mattina: il non riciclabile il martedì e il sabato e l’organico tutti i giorni tranne il sabato. Per la carta e il multimateriale cambiano le modalità di conferimento: nei giorni indicati sul calendario (carta: lunedì, mercoledì e venerdì; multimateriale: martedì, giovedì e sabato), dalle 10.15 alle 10.30 un mezzo di Sistema Ambiente si troverà nella piazza, all’angolo con via Cenami in attesa del conferimento spontaneo dei rifiuti da parte delle utenze coinvolte. Il vetro sarà ritirato nel pomeriggio, nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica. Anche per le utenze non domestiche di via Roma (lato sinistro) dal civico 1 al 27 e (lato destro) dal civico 2 al 20, nella mattina saranno ritirati il non riciclabile (martedì e sabato) e l’organico tutti i giorni tranne il sabato. Per la carta e il multimateriale cambiano le modalità di conferimento: nei giorni indicati sul calendario (carta: lunedì, mercoledì e venerdì; multimateriale: martedì, giovedì e sabato), dalle 10.45 alle 11 un mezzo di Sistema Ambiente si troverà in via Roma, davanti all’arco che porta in Corte del Biancone, in attesa del conferimento spontaneo dei rifiuti da parte delle utenze coinvolte. Il vetro sarà ritirato nel pomeriggio, nei giorni di mercoledì, venerdì e domenica.

Novità anche per le utenze commerciali di piazza Anfiteatro, piazza Scalpellini e via dell’Anfiteatro: il non riciclabile sarà ritirato il martedì e il sabato; l’organico tutti i giorni tranne il sabato; la carta il lunedì, il mercoledì e il venerdì; il multimateriale il martedì, il giovedì e il sabato mentre il vetro sarà recuperato il mercoledì, il venerdì e la domenica pomeriggio. Per le utenze di piazza Anfiteatro, però, cambiano i luoghi e le modalità di esposizione dei rifiuti: per quanto riguarda organico, carta, multimateriale e non riciclabile, le esposizioni dovranno avvenire all’interno dell’area di suolo pubblico data in concessione all’attività (all’estremo esterno, verso la piazza). Per quanto riguarda il vetro nei giorni previsti da calendario, dalle 17 alle 17.30, un mezzo di Sistema Ambiente si posizionerà al centro della piazza in attesa del conferimento spontaneo.