Calendario Sofidel . Una foto per ogni paese: "Coesione e integrazione"

Torna anche quest’anno il calendario aziendale Sofidel, dove le persone sono protagoniste del colosso cartiario mondiale e leader nella produzione di carta tissue per uso igienico e domestico, tra tutti il brand “Regina”. L’edizione 2024, "We, Sofidel. Food Stories. I piatti che raccontano di noi", è dedicata alla cucina e alla celebrazione della condivisione e dell’incontro che ogni piatto porta con sé.

Si legge in una nota dell’azienda: "Francesca Brambilla e Serena Serrani, tra le più illustri interpreti della fotografia di food in Italia, fotografe ufficiali di Identità Golose e vincitrici di numerosi premi tra cui il Pink Lady Food Photographer of the Year 2017, hanno ritratto le persone del Gruppo, una da ciascuno dei 13 Paesi nel mondo in cui l’azienda opera".

Quest’anno, lo sfondo sarà rappresentato dalla cucina in una tipica tenuta toscana che, prosegue la nota, "per due giorni è diventata teatro di sperimentazione gastronomica, luogo di incontro e confronto tra persone appartenenti a culture diverse, unite dalla passione per l’arte culinaria".Le immagini propongono Luciano, che, come nella migliore tradizione italiana, "spadella gli spaghetti al pomodoro, Kilian, dalla Francia, ed Enya dal Belgio, impegnati a dare la tipica forma ai cantucci con le mandorle, o ancora la statunitense Adenike, alle prese con la preparazione degli gnocchi; i colori sono accesi, la luce naturale e morbida, a esaltare la naturalità e spontaneità di una giornata conviviale, lo stupore divertito di chi si cimenta con la preparazione di piatti che realizza per la prima volta".

Brambilla e Serrani, le autrici, hanno voluto catturare 13 momenti unici durante una due-giorni di condivisione e confronto, "rappresentativa dei valori di comunanza alla base della cultura aziendale Sofidel".

Dichiara Elena Faccio, Group Creative & Communication Director di Sofidel: "Con questo calendario vogliamo celebrare il valore di condivisione e incontro che ogni storia di cucina porta con sé; ancora una volta i protagonisti sono le nostre persone di Paesi e culture diverse che, insieme, hanno fatto e fanno di Sofidel una realtà multinazionale che trova nella sostenibilità, nell’integrità e nel rispetto reciproco i propri valori fondanti".

Maurizio Guccione