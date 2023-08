Caldo, temperature da record Sfiorati i 39 gradi in centro Forse la tregua nel weekend

Come era nelle previsioni meteo la giornata di ieri è stata, almeno finora, la più calda di agosto, ma anche la più calda del 2023. Nel centro storico la massima, calcolata come media di 15 minuti, è arrivata a 38,8 gradi fra le ore 15,15 e le 15,30. Il primato precedente con 38,7 gradi era stato registrato lunedì 21 agosto, con 38,7 gradi C. La diversa escursione termica ha comunque mantenuto il primato di lunedì scorso relativamente alla più alta temperatura media quotidiana; 29,9 gradi il 21 agosto, “soltanto” 29,7 ieri. Se invece prendiamo come riferimento la media calcolata su cinque minuti ieri si è raggiunta in centro una temperatura massima di 39 gradi fra le ore 14,40 e le 14,45. Era dal 19 agosto 2012 che non si registrava una temperatura così alta. Le previsioni che indicavano massime sopra i 40 gradi sono state raggiunte solo in due zone della Lucchesia: a nord-est di Vorno (stazione di Monte Pisano nord) con 41,5 gradi e a Montecarlo con 40 gradi sempre alle 16.

Rispetto a martedì sera nella giornata di ieri, con le nuove temperature massima e minima registrate, la temperatura media di questo mese è arrivata a 25,8 gradi che ha fatto salire questo agosto dall’11° all’8° posto nella classifica dei più caldi dal 1940. Classifica che è aperta dal rovente agosto 2003 con una temperatura media di 38 gradi e seguito da: 2009 (26,6), 1994 (26,5), 2012 (26,4), 1992 (26,3), 2022 (26,1), 2018 (26,0). Anche il 1991 e il 2017 si chiusero con temperatura media di 25,8 gradi. D’altra parte ci sono ancora otto giorni per smuovere ulteriormente la classifica che fino a due settimane fa sembrava condannare il 2023 addirittura nella top 20 dei mesi di agosto più freddi. Da oggi le temperature dovrebbero stabilizzarsi, con una tendenza alla diminuzione che dovrebbe farsi sentire verso il fine settimana.

Paolo Mandoli