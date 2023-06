Calci, pugni e parole forti Rissa in piena regola Tre coinvolti, un ferito

Botte da orbi all’ora di cena. Altro che movida, persone che sono fuggite di gran carriera quando hanno notato tre persone, un italiano e due magrebini, darsele di santa ragione. E’ accaduto intorno alle 20 di venerdì sera a Spianate, la frazione più popolosa del Comune di Altopascio, tra la chiesa e le scuole elementari, in piazza san Michele, lo spazio di aggregazione principale, probabilmente unico del paese. Per cause ancora in corso di accertamento nei giardini pubblici sembra siano volate parole grosse tra i partecipanti all’improvvisato match di pugilato. La lite e il diverbio che ne sono derivati sono proseguite a distanza. Poi questa si è accorciata pericolosamente, a portata di tiro. Tutti e tre erano ubriachi, quindi con le aggravanti per i classici futili motivi e per lo stato di ebbrezza. Alla fine, dopo i primi spintoni, sono deflagrate le botte. Calci e pugni in notevole quantità, qualcuno ha cercato di fare da paciere, mentre intorno la gente se ne andava precipitosamente a trovare rifugio e a cercare di allontanarsi dal potenziale pericolo. Un passante ha allertato sia le forze dell’ordine sia il 118. Infatti uno dei tre è caduto a terra, stordito e gli altri continuavano a colpirlo. Poi, ad un tratto, come se avessero avuto una specie di radar, i due assalitori sono fuggiti a gambe levate. Al suolo è rimasto il ferito. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Misericordia di Altopascio e nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri. Il tizio malmenato, però, non è voluto salire sul mezzo di soccorso, in sostanza rifiutando l’assistenza.

I militari dell’Arma hanno eseguito un primo sopralluogo, ascoltando il ferito che è stato informato sulle possibilità di sporgere denuncia. Gli altri due erano già scappati. Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto verificatosi gli inquirenti potranno anche visionare i filmati delle telecamere della videosorveglianza per ricavare dalle immagini ulteriori informazioni. Nel recente passato anche diversi atti vandalici, fino sul portone della primaria, con una miriade di cocci di bottiglie di birra. In quel caso si trattava di giovani che spesso si radunavano in prossimità dell’ingresso della scuola. Un fenomeno che si ripete durante il periodo estivo. Domenica scorsa, poco prima di mezzanotte aggressione in piazza Umberto, in tre contro uno, tutti stranieri. L’aggredito scappava verso piazza Tripoli dove però veniva raggiunto dagli aggressori: tra questi c’era pure il fratello.

Massimo Stefanini