Calci e pugni a Sant’Anna. Arrestati in quattro

Calci e pugni l’uno contro l’altro e anche contro gli agenti di polizia. E’ stata una rissa violentissima e degna di ben altre realtà metropolitane quella andata in scena a Sant’Anna, in via Pisana all’angolo di via Sardi, nella serata di martedì fra sei persone, 4 su un’auto e 2 su uno scooter.

Il tutto ha inizio quando arriva al 112 la richiesta di intervento da parte di una donna che chiedeva aiuto poiché suo marito stava fuggendo in auto inseguito da due ragazzi a bordo di uno scooter. Pochi minuti più tardi era lo stesso uomo a chiamare chiedendo aiuto per sfuggire ai due inseguitori. Una volante della Polizia riusciva, con non poche difficoltà, ad intercettare e bloccare in via Pisana l’autovettura e lo scooter. Ma i due ragazzi, incuranti della presenza degli agenti, raggiungevano a piedi l’autovettura e iniziavano a prenderla a calci e pugni.

Mentre i poliziotti cercavano di contenere le parti in colluttazione e invitavano il conducente dell’auto a scendere; questi, al contrario si chiudeva in auto e ripartiva tentando più volte, fortunatamente senza successo, di investire i suoi inseguitori.

Anche gli operatori erano stati costretti a mettersi in sicurezza per non essere investiti a loro volta.

Solo l’arrivo di una seconda volante – che ha sbarrato fisicamente la strada – riusciva a fermare l’auto, mentre gli agenti della Mobile e dei Carabinieri, sopraggiunto in ausilio, riuscivano a bloccare anche gli altri partecipanti alla rissa. Uno di loro, accusando di essere stato investito dall’auto veniva trasportato con autoambulanza presso l’ospedale di Lucca da dove è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.

I protagonisti sono stati portati in Questura, dove i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dei fatti e, vista la gravità dei fatti, sono stati arrestati 4 dei 6 partecipanti attivi alla rissa, mentre gli altri due, essendo minori, sono stati denunciati in stato di libertà. Trattasi di cittadini italiani residenti a Lucca di 41, 36, 20 e 19 anni tutti con precedenti specifici.