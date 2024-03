Caffè Di Simo riaperto ”Eventi per il Centenario”

La riapertura del Caffé Di Simo, sia pure nei fine settimana e almeno inizialmente per tre mesi concordata dal Comune di Lucca con la proprietà dell’immobile per garantire alcuni eventi di carattere culturale legati a Giacomo Puccini, trova il plauso del presidente del Comitato per il Centenario Pucciniano Alberto Veronesi che già in passato aveva auspicato si arrivasse almeno a una sua parziale riapertura, ipotizzando anche un contributo da parte del Comitato stesso.

"La riapertura del Di Simo/Caselli – spiega Veronesi – è molto importante. Il Comitato Scientifico delle Celebrazioni Pucciniane si era espresso molto chiaramente in proposito. Per questa ragione come presidente del Comitato delle Celebrazioni Pucciniane, oltre a parlare diverse volte con la proprietà e applaudire alla azione del Comune di Lucca attraverso il suo assessore alla Cultura Mia Pisano, ho già posto un ordine del giorno per il finanziamento di attività di spettacolo presso lo stesso Caffè".

Veronesi, oltre a assicurare l’impegno per il finanziamento delle attività che si terranno nello storico caffè, si dice certo anche della presenza di personalità di elevato spessore a testimonianza dell’importanza della riapertura di uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina e del Maestro Puccini che di quelle stanze era un abituale frequentatore.

"Si è già detto molte volte – aggiunge il presidente presidente del Comitato delle Celebrazioni Pucciniane – che la riapertura del Di Simo è importante per una ragione semplice: Alfredo Caselli, il gestore del Caffè, era uno dei più grandi amici del Maestro, alla base di tante sue scelte importanti (ad esempio l’acquisto della Villa di Chiatri) e sempre pronto a sostenere con le proprie risorse il lavoro degli artisti che ne facevano richiesta".

Da qui le conclusione di Veronesi che assumono il carattere di un vero e proprio impegno: "Posso garantire che, oltre a personalità istituzionali nazionali di primaria importanza, arriveranno artisti e personalità di importanza internazionale per testimoniare l’importanza di questa riapertura".