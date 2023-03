Caffè Di Simo, avanti con il dialogo Entro fine mese un nuovo incontro tra il Comune e la proprietà

Caffè Di Simo, va avanti l’interlocuzione tra l’amministrazione comunale e la proprietà dello storico locale di via Fillungo. La conferma arriva direttamente dall’assessore alla Cultura, Mia Pisano, che sin dall’inizio del suo mandato ha posto la questione tra le priorità.

"Ci dobbiamo rivedere a breve con la proprietà, già entro la fine del mese - conferma Pisano - e devo dire che da parte loro abbiamo sempre registrato la massima disponibilità a trovare una soluzione, a maggior ragione in vista del Centenario Pucciniano del 2024. Proprio dai fondi che verranno stanziati per quell’anniversario contiamo di trovare risorse per aiutare a risolvere la situazione". Il Caffè Di Simo sono quasi 11 anni che ha ormai chiuso i battenti con strascichi di natura anche giudiziaria che per lungo tempo hanno paralizzato la situazione. Ora, in vista del Centenario della morte del Maestro, l’amministrazione comunale, dopo che la precedente non è riuscita a individuare un percorso, prova a sbloccare l’impasse.

Ai tavoli del locale che ha interni davvero prestigiosi si sono gustati, seduti a un tavolino, un caffè personaggi del calibro di Giacomo Puccini, e prima di lui Alfredo Catalani. E, ancora, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Pietro Mascagni e Lorenzo Viani. Ma l’elenco dei letterati, dei musicisti, degli artisti che hanno frequentato il Caffè Di Simo, già Caselli, sarebbe troppo lungo per essere riprodotto.

Il luogo principe della cultura lucchese ha al suo interno una lapide che ricorda le tante personalità che sono passate da quelle stanze, mentre all’esterno non si è mai provveduto ad apporre una targa che desse il giusto lustro a uno dei luoghi più caratteristici e affascinanti della città.

"Il caffè Di Simo - scrivevano nel 2021 nell’ultima dichiarazione pubblica Erula Dell’Agnello e Giulia Barsanti, proprietarie dell’immobile - merita dei conduttori seri, consapevoli dell’unicità del locale e del suo valore storico-culturale, conduttori non improvvisati che garantiscano con esperienza e professionalità, un recupero di tutte le sue potenzialità, anche nel rispetto dei vincoli imposti dalla Sovrintendenza, restituendolo alla città, senza che si ripetano gli episodi che lo hanno sottratto a tutti noi per molti anni, questo è il nostro non facile obiettivo e lo stiamo perseguendo pur con tutte le difficoltà che purtroppo, anche la pandemia ha moltiplicato".

Fabrizio Vincenti