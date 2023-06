Caffè delle Mura, la svolta Pubblicato il nuovo bando

“Caffè delle Mura“, finalmente ci siamo: è stato infatti pubblicato ieri mattina l’avviso ufficiale di procedura competitiva per l’affitto di azienda della G.R.B. srl Gestione Ristorante Bar (già “Caffè delle Mura“) con diritto di prelazione su eventuale cessione. Lo rende noto la curatela fallimentare che è gestita da Carla Saccardi. E’ la svolta tanto attesa per la gestione dello storico locale.

L’avviso pubblico contiene i requisiti per presentare l’offerta e partecipare alla gara: tra i requisiti richiesti e con valore determinante, un’esperienza maturata nel settore della ristorazione per almeno cinque anni nell’ultimo decennio, una discriminante richiesta più volte dal Comune che, come noto, è proprietario dell’immobile oggetto di una lunga controversia che va ormai avanti da anni. Nell’avviso di affitto sono inoltre stabilite le condizioni per la presentazione delle offerte, che dovranno essere corredate da una cauzione non inferiore al 10 per cento del canone annuo proposto, oltre all’impegno a prestar garanzie fideiussorie e assicurative. La durata dell’affitto è pari a un anno, ma senza disdetta di una delle parti, verrà rinnovato di sei mesi in sei mesi.

Il canone? Il corrispettivo base è stato fissato in 54mila euro annue, le offerte in aumento andranno di duemila euro in duemila euro. La gara tra gli offerenti si terrà il giorno 14 luglio alle ore 11 nei locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Lucca e tutte le informazioni sulle modalità di invio delle offerte sono reperibili nel dettaglio, indicando il Tribunale di Lucca ed il numero di procedura fallimentare (R.F.: n.1042014), sul Portale delle Vendite pubbliche e su alcuni siti web specializzati.

Nei mesi scorsi furono parecchie le imprese che avevano avanzato richiesta di informazioni. Soddisfazione per quella che viene definita una volta arriva dal Comune di Lucca. "La data di oggi rappresenta un nuovo inizio per il Caffè delle Mura – dichiarano il sindaco Mario Pardini e l’assessore con delega alla valorizzazione delle Mura urbane, Remo Santini – . Un luogo simbolo della città che per anni è stato al centro di un complesso contenzioso giudiziario. Nutriamo adesso una convinta speranza che in questo sito d’eccellenza possa sorgere una realtà imprenditoriale che sappia valorizzare una delle location più suggestive e amate della nostra città, promuovendo di conseguenza il territorio, i suoi prodotti, le sue eccellenze e portando avanti una bellissima storia ultra centenaria. L’azione dell’amministrazione, che ha svincolato la concessione – proseguono - è stata determinante".

Fabrizio Vincenti