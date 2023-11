Caffè delle Mura, ecco il nuovo bando. L’asta ora parte da 30mila euro l’anno

Caffè delle Mura, ecco la seconda asta e c’è già un soggetto interessato. Sul sito dell’Istituto Vendite Giudiziarie sono comparse le condizioni a cui verrà assegnato l’affitto di azienda con diritto di prelazione sull’acquisto dello storico locale. Dopo che nel giugno scorso era andata deserta la prima asta (al prezzo di partenza di 54mila euro), il curatore fallimentare, di concerto con il giudice, ha deciso di abbassare a 30mila euro annui il prezzo iniziale, con rilanci di 2000 in 2000 euro. Il termine per la presentazione di offerte è stato fissato per il 29 novembre alle ore 12. Ma, ecco la novità, c’è già una prima offerta irrevocabile. E nel caso non vi siano ulteriori offerte, il bene verrà quindi aggiudicato al soggetto che si è premurato di presentare l’offerta per primo. La soluzione dunque pare finalmente essere davvero dietro l’angolo, anche perché una delle questione che ostacolavano il buon esito della trattativa sarebbe stata rimossa: ovvero quella che riguardava la presenza di una cucina, oggetto a sua volta di un altro contenzioso e non nella disponibilità della curatela. Il giudice ha dato il via libera alla sua rimozione, eliminando un possibile ostacolo.