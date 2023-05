Caffé della Mura-Colosseo 300 km e 12 ore sui pedali per aiutare il Galaxy Baskin

Ce l’hanno fatta. La Lucca (Caffè delle Mura)- Roma (Colosseo) in un giorno è stata fatta.

Un’impresa ciclistica nel nome della solidarietà – il ricavato di sponsor e donazioni è finalizzato al Galaxy Baskin – e dell’amicizia, nato come iniziativa spontanea di un gruppo di lucchesi semplici appassionati di bici (e anche di convivialità, come hanno ammesso in conferenza stampa in Comune).

Sono partiti in bici alle 4 di notte di venerdì e hanno fatto 5 soste lungo il tragitto, al 75esimo chilometro, al 160esimo, al 210, 250 e al 300. Tempo impiegato di pedalata effettivo 12 ore e 22 a 29kmh di media.

I protagonisti dell’impresa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune, sono Kelly Sichi, Roberto Cintolesi, Delia Bellandi, Giuliano Pardossi, Stefano Castiglioni, Celestino Rovai e Thomas Betti, oltre ad Alessandro Milianti che è stato alla guida del mezzo di servizio.

“Abbiamo avuto problemi vicino ad Albinia – raccontano gli otto intrepidi – perché siamo usciti dal tracciato e abbiamo perso tempo per ritrovare la strada passando anche da strade bianche. Arrivati a Roma poi è stato caotico raggiungere il Colosseo dato il traffico. Non abbiamo avuto grossi problemi tecnici solo un cambio ruota, ma grazie all’assistenza abbiamo risolto velocemente. Condizioni meteo favorevoli durante tutto il percorso, in questo abbiamo avuto decisamente fortuna”.

Cuore, amicizia, solidarietà sono evidentemente un mix calamita per un esito favorevole di qualunque sfida.

“La voglia di mettersi in gioco sempre è la molla che anima un’impresa ambiziosa – hanno dichiarato gli sportivi – con la ferma consapevolezza della fortuna di poter sognare e di poter aiutare realtà che meritano come il Galaxy Baskin. Alla fine del nostro duro ma divertente tour abbiamo reso omaggio alla chiesa di Roma che resta nel cuore dei Lucchesi, la chiesa di Santa croce e San Bonaventura dei Lucchesi”.

A questo punto è programmata per il 9 giugno la consegna dei proventi all’Asd Galaxy Baskin, per un’impresa che non si ferma alla strada e alle due ruote.

Il Baskin (acronomi di basket + integrazione) è uno sport che permette a normodotati e persone con disabilità, uomini e donne di giocare insieme. Il Galaxy Baskin Associazione Sportiva Dilettantistica opera nel territorio lucchese ed è affiliata all’AICS. La loro principale attività è quella di promuovere la pallacanestro offrendo corsi di ogni tipologia rivolti a bambini e ragazzi.

Laura Sartini