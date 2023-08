Cade durante gara di mountain bike: ragazza di 16 anni in ospedale

Barga (Lucca), 4 agosto 2023 - Momenti di paura questa mattina per una ragazza di 16 anni. Erano le ore 9.28 di oggi, venerdì 4 agosto, quando durante una gara di mountain bike a Castelvecchio Pascoli, frazione del comune italiano di Barga, nella provincia di Lucca, si è infortunata una partecipante. L’incidente è avvenuto in via del Ciocco. Subito allertati i soccorsi, la ragazza, di 16 anni, è stata presa in carico dai sanitari. Come è stato reso noto dal 118 di Lucca, la ragazza è caduta in discesa, sulla sua mountain bike, e le è stato riscontrato un impatto toracico-addominale, perché era sbattuta violentemente sul manubrio. Si è creduto, inizialmente, che la situazione poteva essere ben più grave, infatti la missione è partita in codice rosso. Sul posto è stato chiamato l’elisoccorso. Fortunatamente è stata trasformata in giallo e la ragazza, subito soccorsa dal personale "Fast" presente sul posto, è stata trasportata con Pegaso 3 all'ospedale Versilia, dove è stata ricoverata.

