Cade in un dirupo e precipita per 15 metri

Lucca, 16 ottobre 2023 – Un 28enne è stato salvato dopo una brutta caduta in un dirupo. E’ successo ieri, 15 ottobre, poco dopo le 20. I vigili del fuoco del comando di Lucca con personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), insieme alla squadra del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, sono intervenuti intorno alle ore 20.45 in località Campia, nel Comune di Fosciandora, per effettuare il soccorso. L'uomo è stato recuperato dal personale dei vigili del fuoco da una scarpata ripida di circa 15 metri, per poi essere affidato al personale sanitario per gli accertamenti del caso.