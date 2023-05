Cade e si ferisce Difficili soccorsi a un 62enne

Ricoverato in gravi condizioni un 62enne caduto mentre potava alcune piante in un terreno ripido nel comune di Coreglia. L’incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, si è verificato verso le 10,30 di ieri mattina. L’uomo è scivolato riportando un trauma cranico e una sospetta frattura ad un femore. Appena ricevuto l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’elisoccorso Pegaso e allertato una squadra dei vigili del fuoco, per le operazioni di recupero. Proprio i vigili del fuoco hanno dovuto effettuare

una complessa manovra con tecniche speleo alpino fluviali per consentire ai volontari della Misericordia del Barghigiano di trasportarlo all’ambulanza e poi all’elicottero Pegaso, con cui è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello.