Cade dal montascale e muore A processo finisce la badante

Era successo nel 2020 a Santa Croce. La badante, 74 anni, originaria di Altopascio, di una signora di 90 anni aveva fatto salire ed era a sua volta salita su un monta scale, per scendere le scale di casa. Ma qualcosa non ha funzionato. L’apparecchio ha fatto una scivolata catapultando le due. La nonnina, dopo quel ’volo’, è purtroppo deceduta. Mentre la 74enne è rimasta ferita, tanto che - fa sapere la sua difesa - porta ancora le conseguenze. Quella tragedia si è trasformata in un processo. Un errore umano o un difetto di fabbricazione o manutenzione? La sostituta procuratrice Miriam Pamela Romano ha disposto una perizia. Consulenza che avrebbe stabilito una qualche negligenza della signora che accudiva la 90enne e che avrebbe sbagliato ad agganciare l’apparecchio. Da qui il rinvio a giudizio della donna per omicidio colposo. Da una prima ricostruzione, è risultato che la donna non aveva un contratto di lavoro regolare. Ieri la prima udienza nella quale si è cominciato a sentire i testimoni del pm.