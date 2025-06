Cacciatore precipita in un pendio, soccorso e trasportato in ospedale

Pisa, 25 giugno 2025 - Un incidente è avvenuto in via di Stabbiano, nell’omonima frazione del comune di Lucca, dove un uomo di circa 70 anni è caduto da un'altezza di circa tre metri mentre si trovava a caccia insieme a un amico. L'allarme è scattato alle 9:11, quando è stata attivata la centrale operativa del 118. Sul posto è giunta in breve tempo un'ambulanza infermieristica della Misericordia di Camaiore, supportata anche da una squadra dei vigili del Fuoco, chiamata per facilitare il recupero dell'uomo in una zona di difficile accesso. Il cacciatore ha riportato un trauma al rachide, ma fortunatamente è rimasto cosciente e le sue condizioni non sono apparse critiche. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cisanello, a Pisa, per accertamenti e ulteriori cure. Le operazioni di soccorso si sono svolte in una zona collinare, dove l'uomo avrebbe perso l'equilibrio durante la camminata, finendo per precipitare per alcuni metri lungo un pendio.