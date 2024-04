“Cacciati senza motivo“. Lettera aperta a Metro di alcuni lavoratori del centro storico

Lettera aperta a “Metro“ di un gruppo di lavoratori del centro storico sul caso dello “sfratto“ degli abbonati dal parcheggio Mazzini. Buttati fuori, in sostanza, per fare spazio a turisti e utenti a ore che pagano di più.

"A nome di tantissimi esercenti e lavoratori del centro storico – scrivono – manifestiamo il profondo dissenso per le scelte effettuate in relazione agli abbonamenti per i lavoratori, ritenendo che le decisioni assunte siano connotate da una totale assenza di trasparenza nei confronti della collettività. Parliamo a nome del Parrucchiere Uomo di via Mordini 59, di una dipendente del General Lee in via Fillungo 145, di una dipendente del negozio Pinko di via Fillungo 25, del negozio IDO in via Mordini 4, del negozio Les Tricot in piazza San Francesco 31, del Bar la Piazzetta in piazza San Francesco, dell’Osteria la Dritta in piazza San Francesco 33, di Bonny Pizza in piazza San Francesco 1, de La Perla laboratorio Orafo in via Sant’Andrea 9, di dipendenti del negozio Peter Pan, del Bar dello Stellario in piazza San Francesco 46, della Cartoleria/copisteria Giuntoli, di una dipendente del negozio Girotondo, del negozio L’idea, della Lavanderia CF, del Bar Pizzeria Marameo in piazza San Francesco, di un dipendente del Negozio Vela, oltreché di lavoratori autonomi come lo Studio tecnico del Geometra Agostini e lo Studio Legale dell’avvocato Agostini".

"È veramente sconcertante – sottolineano gli ormai ex abbonati – come, senza alcun preavviso, e senza alcuna reale spiegazione circa le motivazioni a fondamento di tali scelte, tutti i predetti lavoratori con l’abbonamento in scadenza i primi giorni di aprile si siano ritrovati a non poter più usufruire di un servizio che, fino a quel momento, era previsto. La totale assenza di trasparenza, poi, è comprovata dalla deliberata scelta di non informare tutti i lavoratori abbonati del Parcheggio Mazzini di queste direttive, obbligando i singoli utenti a recarsi presso gli uffici della Metro per sentirsi riferire che nessun abbonamento per lavoratori verrà più rinnovato".

"Ci sia permesso di commentare le varie “soluzioni” a questo disagio prospettate in questi giorni, come la possibilità di parcheggiare in area Macelli, o ancora, la possibilità di stazionare nei posti blu collocati fuori dalle Mura, zona Porta Elisa. E ben evidente, infatti, che si tratta di pochissimi posti auto, peraltro già ampiamente occupati dalle utenze di quelle specifiche zone, e che certamente non risolverebbero i disagi arrecati alla collettività dalla decisione della vostra società. Si chiede, con interesse alla chiarezza e alla trasparenza nei confronti della cittadinanza, che vengano esplicate le reali ragioni a fondamento della decisione di abolire gli abbonamenti per i lavoratori".