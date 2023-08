Bypass San Concordio, via ai lavori "Così rischiamo di restare isolati"

Di Iacopo Nathan

LUCCA

"Così San Concordio resta isolata". Basta avvicinarsi per vedere una nuvola di polvere alzarsi proprio vicino al sagrato della chiesa, accompagnato dal rumore di un cantiere che sta prendendo forma. Due indizi che rappresentano una prova chiara, da ieri sono iniziati i lavori al by-pass di San Concordio. Come riportato anche dal Comune in una nota, ieri si è proceduto con l’iniziale organizzazione del cantiere, con il montaggio di un semaforo provvisorio e la nuova segnaletica orizzontale. Il vero bypass sarà attivo da oggi, permettondo gli interventi di restauro all’ultimo tratto del canale tombato Benassai in corrispondenza con l’incrocio di via Guidiccioni, con i lavori che proseguiranno per 4 mesi, ma la sensazione che qualcosa stesse cambiando si è avvertita già dalla mattina di ieri. Come prima cosa, infatti, gli operai hanno dovuto spostare un albero e modificare la posizione del semaforo, creando più di una perplessità a tutti i cittadini che si sono visti cambiare la città sotto il naso, da un giorno all’altro. Questi lavori non sono certo una sorpresa, visto che erano già attesi da tutti in seguito al crollo e alla conseguente voragine che si era creata, e che ormai da mesi sembrava fosse diventata parte dell’arredo urbano. Fare i conti con un cantiere, però, in un’area viva e vissuta come quella di San Concordio è tutto un altro paio di maniche.

"Non vorrei che tutta la zona restasse penalizzata - continua Stefania Cutrì di Edicolandia -. Sicuramente sono lavori che andavano fatti, visto che sono passati due anni dal crollo. Bene che sia fatto, ma sappiamo che porterà disagi, e non saranno neanche interventi rapidi visto che si parla di 4 mesi. Sicuramente peserà, e non oso immaginare a settembre, quando riapriranno le scuole, come sarà la situazione".

Quello che desta maggiore preoccuapazione è proprio il cambio di viabilità e la conseguente unione dei lavori con l’aumento del traffico in tutto il quartiere. Il by pass si sviluppa in corrispondenza del lato nord della chiesa, dove è stato lasciato un tratto per i pedoni, che però non consente il parcheggio delle auto. La nuova strada, dopo aver percorso una decina di metri, raggiunge la zona del semaforo e rientra in via di San Concordio.

"Sicuramente un po’ di preoccupazione c’è, per dei cantieri che sono proprio in mezzo alla strada - dice Antonella Giannotti, del Caffè la Soave -. Per il momento stiamo lavorando, e questa è la cosa più importante. Sicuramente, dovendo scegliere un momento per fare questo genere di interventi è stato scelto quello giusto. Certo i quattro mesi previsti non sono pochi, e speriamo che la situazione non peggiori nel tempo. Poi Questo genere di interventi sono da fare, ed è bene che vengano realizzati".

"Si fa passare avanti un cantiere, o un ponte, alla vite delle famiglie e tutte le problematiche che ne conseguono - conclude Gennaro Amone di Planet Caffè -. Dopo anni di Covid e tutto quello che hanno voluto dire, adesso questi cantieri sono un problema vero per noi che lavoriamo in San Concordio. Questi interventi, con il cambio della vibilità, ci penalizzano ora e lo faranno anche nei prossimi mesi. Capisco che ci sia una probleamtica da risolvere, ma si pensa troppo poco alle persone e quello che un cantiere così può voler dire alle attività di un viale già tanto penalizzato nel tempo".