Buttafuoco incontra il sindaco Pardini: “Un vero piacere“

Proseguono gli appuntamenti culturali in città, che aiutano a portare a Lucca personaggi di spicco del panorama nazionale.

E’ andata in scena ieri sera, presso la Casa del Boia, il festival L’Augusta, con ospiti Pietrangelo Buttafuoco e Antonio Rapisarda. Per il primo è stata la prima uscita pubblica dopo l’ok da parte del Governo alla carica di presidente della Biennale di Venezia. Durante la serata, con ottima risposta di pubblico, è andata in scena l’anteprima della nuova stagione 2024 de L’Augusta, ed è stato presentato “Beato lui. Panegirico dell’arcitaliano Silvio Berlusconi”, libro di Buttafuoco insieme al giornalista di Libero Rapisarda.

"Questa première - spiega il presidente de L’Augusta, Iacopo DI Bugno - anticipa la stagione 2024 del festival. Un’edizione che continua a portare a Lucca nomi di rilievo del panorama culturale italiano; a cominciare quindi da Rapisarda e Buttafuoco, neo presidente di una delle istituzioni culturali più importanti: la Biennale di Venezia".

Durante il pomeriggio di ieri, prima dell’evento, Buttafuoco ha incontrato il sindaco di Lucca, Mario Pardini, a Palazzo Orsetti. Grande soddisfazione del primo cittadino, che ha postato un’immagine dell’incontro e il suo benvenuto al presidente della Biennale sui suoi canali social.

"È stato un piacere ricevere oggi (ieri ndr) nel mio ufficio di Palazzo Orsetti il nuovo presidente della Fondazione Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco. È stata l’occasione di un piacevole e costruttivo confronto sulle politiche legate all’arte - pittura, musica, cinema, teatro, architettura -, prima della sua partecipazione come ospite stasera a L’Augusta - La Fortezza delle Idee, presso la Casa Del Boia".