"Burocrazia atroce per il permesso a un’anziana ammalata"

Cara Nazione,

ho deciso di scrivere questa lettera per evitare che altri facciano la mia triste esperienza. Munita della dovuta documentazione, nel mese di luglio sono andata alla sede di Metro a richiedere, per mia sorella anziana e gravemente ammalata, un permesso per disabili, in modo di avere accesso alle varie visite in ospedale e altrove. Ebbene, la risposta dell’addetta allo sportello è stata che mia sorella, per mettere la firma relativa al permesso, doveva presentarsi all’ufficio di persona. Alla spiegazione che viste le sue condizioni e la gran calura avrebbe avuto molta difficoltà, l’addetta mi ha replicato che se chiedeva il permesso per uscire in macchina poteva venire anche alla Metro.

L’undici di agosto mia sorella, in condizioni estreme voglio sottolineare, è infine stata portata alla Metro per firmare il documento. Giorni dopo è deceduta. Il 12 di settembre, riportando il tagliando del permesso alla Metro, ho chiesto chi fosse il responsabile a cui segnalare quello che, a mio avviso, è stato un atroce eccesso di burocrazia.

Purtroppo l’impiegata ha rifiutato di fornirmi il nominativo del suddetto responsabile.

Manola Palamidessi