Buono scuola. C’è tempo fino al 31 marzo

E’ ancora possibile fare richiesta del Buono scuola per l’anno scolastico 2023/2024, un contributo a favore di bambini con età compresa fra da 3 e 6 anni che frequentano le scuole d’infanzia paritarie private del territorio comunale. Le domande potranno essere presentate fino al 31 marzo. Per accedere al buono scuola bisogna essere residenti in un comune toscano e avere un “Isee 2024 - Prestazioni agevolate per i minorenni” non superiore a 30.000 euro. Il buono sarà erogato per bambini con età compresa fra 3 e 6 anni che frequentino una scuola dell’infanzia privata paritaria di Lucca. Il beneficio sarà riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto per le rette scolastiche. In particolare, con Isee fino a 17.999 euro, il contributo massimo potrà essere di 100 euro mensili; con Isee da 18.000 a 23.999 euro, sarà al massimo di 50 euro al mese e con Isee da 24.000 a 30.000 euro il contributo sarà al massimo di 30 euro mensili. Come fare. La richiesta, sottoscritta da un genitore/tutore, dovrà essere compilata in modalità online, collegandosi al portale E civis al seguente indirizzo: https://lucca.ecisvis.it/ e accedendo all’area personale. E’ possibile accedere ai servizi online del Comune di Lucca esclusivamente tramite lo Spid o mediante l’impiego della Carta di Identità Elettronica (CIE), così come previsto dal Decreto Semplificazione e Innovazione digitale.