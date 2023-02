Buone pratiche per facilitare l’inclusione

Una partnership internazionale per la condivisione di buone pratiche per l’inclusione. Presentati nella sala rosa del Circolo dei Forestieri i risultati del progetto europeo "Youth Life Re.Be.Co.", che vedeva come capofila l’Associazione Partecipazione e Sviluppo di Bagni di Lucca in partenariato con altre associazioni europee. Il progetto, finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea, ha come obiettivo l’inclusione di persone migranti. La collaborazione tra le tre associazioni partecipanti, ha portato alla stesura di un Toolkit multilingue, oltre che nelle lingue dei Paesi partecipanti (Italia, Grecia, Spagna e Svezia) anche in inglese, francese ed arabo.

"La nostra associazione – ha dichiarato il presidente Alessandro Ghionzoli – ha vinto il bando europeo, oltretutto essendo capofila. Per noi è stata una bella sorpresa e una soddisfazione poter partecipare, arrivare addirittura ad essere finanziati è una tappa molto importante e di questo vorrei ringraziare tutti i nostri operatori e volontari che ci hanno permesso di raggiungere questo risultato in particolare Monica, Irene, Giulia e Carlotta".

Hanno illustrato il progetto Monica Mattei, referente dell’Associazione, Irene Tovani, psicologa di comunità e Giulia Foli insegnante di italiano. Il progetto è suddiviso in tre parti. La prima sulle buone pratiche per l’inclusione: dall’apprendimento delle lingue ai laboratori, fino agli scambi linguistici.

La seconda sulle buone pratiche per la comunicazione: dalla figura del facilitatore alla scuola di coding, fino agli incontri con gli studenti. La terza, infine, sul periodo formativo con foto dei laboratori e feedback dei partecipanti.

"È stato per me un piacere – ha detto l’assessore al sociale Mari Barsellotti – poter far parte, come comune, anche se in modo marginale, di questo progetto. Sono certa che questa esperienza ha lasciato un segno in ognuno di loro, di certo lo ha lasciato in me".

Presenti all’incontro anche volontari della Croce Rossa e Bakari Camara, senegalese, di recente diventato cittadino italiano, sposato con una donna italiana, con una figlia, oggi operatore della Cooperativa Solidarietà e Sviluppo, che ha parlato della sua personale esperienza inclusiva.

