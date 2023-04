Buona parte degli abitanti vive nella zona di confine

Il comune di Minucciano è racchiuso tra le più belle cime delle Alpi Apuane e il capoluogo, con le sue frazioni, rappresenta uno scorcio molto rappresentativo delle aree montane e interne che, con crescente frequenza, vengono evocate per manifestare la volontà diffusa di renderle sempre più visibili e accessibili per favorire una maggiore qualità della vita e nel contempo combattere il fenomeno dello spopolamento. Buona parte dei suoi 1860 abitanti vive nella zona di confine con il versante affacciato sulla Lunigiana e questo ne determina la maggiore distanza dall’Ospedale di Castelnuovo di Garfagnana. Per tutti loro, comunque, un altro nodo da sciogliere è rappresentato dal servizio di Guardia Medica, molto importante ,anche in questo caso, per un primo punto di soccorso in caso di richieste sanitarie che necessitino di una veloce supervisione medica.

"Alla fine, se si fanno i conti in maniera osservando le possibili ricaduta sul sistema complessivo, quelli che sembrerebbero dei costi potrebbero facilmente essere identificabili come risparmi di energie e di risorse, certamente non umane perché quelle sono indispensabili e vanno conservate dove non incrementate". aggiunge Nicola Poli.

Fio. Co.