"Buon compleanno" Il Museo Puccini a Celle compie 50 anni: in campo eventi e sale hi-tech

I cinquanta anni del Museo Pucciniano di Celle di Puccini e i 55 dell’associazione dei Lucchesi nel mondo verranno festeggiati con una serie di eventi in programma domani con inizio alle 16.15: lo hanno annunciato nel corso di una conferenza stampa tenutasi ieri la presidente dei Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco, insieme al sindaco di Pescaglia Andrea Bonfanti e al presidente dell’Associazione Musicale Lucchese Marco Cattani. La storia del Museo ed il legame tra i Puccini ed il piccolo, suggestivo borgo pescaglino sarà oggetto della mostra “Il ritorno dei Puccini a Celle“ allestita nella rinnovata sala delle già cantine del Museo. I testi e le immagini sono a cura di Bruno Micheletti e Maria Chiara Coltelli, che hanno lavorato a partire dal lavoro del professor Giulio Battelli, direttore scientifico del Museo.

Accanto ai pannelli didascalici saranno messe in mostra foto originali che ripercorrono alcuni importanti momenti del Museo, selezionate da Ilaria Del Bianco. Il taglio del nastro della mostra seguirà la presentazione dei lavori di adeguamento e valorizzazione di cui è stato oggetto il museo.

Il pomeriggio si concluderà con il concerto realizzato dall’Associazione Musicale Lucchese nell’ambito del festival nazionale “Musica con vista“ (AMUR). Nell’occasione saranno anche presentate le date dei concerti lirici della rassegna concertistica “Celle sotto le Stelle“, realizzati dai Lucchesi nel Mondo con la direzione artistica della dottoressa Vivien A. Hewitt. "Vogliamo rendere speciale questo biennio 2023-2024 e per questo abbiamo adeguato il Museo - spiega la Del Bianco - che ora è di rilevanza regionale, a riprova che quando gli enti collaborano, i risultati arrivano". "Con l’ottenimento di queste risorse con fondi europei - aggiunge Bonfanti - i Lucchesi nel Mondo, grazie prima di tutto a Ilaria Del Bianco, hanno fatto un salto di qualità, va riconosciuto il merito. Intitoleremo la sala espositiva a Valerio Cecchetti, già presidente dell’associazione, e che convinse gli eredi di Puccini a donare quanto è presente nel Museo".

Grazie all’investimento dei circa 80mila euro ricevuti, sono stati svolti lavori per la normativa antincendio. E, ancora, lavori per la stabilizzazione climatica, antifurto, implementandolo con l’installazione di telecamere consentendo anche il controllo da remoto. Realizzata una pedana in alluminio per rendere fruibile il piano terra del Museo. Con la sistemazione di uno schermo nella prima sala del museo, attraverso video appositi, sarà possibile una prima “visita virtuale“ alla struttura. Realizzati poi QR code multimediali che illustrano i principali cimeli esposti. Cimeli che meritano una visita, anche da parte dei lucchesi: a Celle si respira Puccini in tutte le stanze, tra la sua poltrona, i suoi dischi di musica orientale, i mobili originali, il suo vestito per il battesimo. L’atmosfera merita una visita. Senza alcun dubbio.

Fabrizio Vincenti