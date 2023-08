Buon cibo, tradizione e accoglienza I primi trentacinque anni degli Orti

Sindaco di Lucca era per l’ennesima ma non per l’ultima volta Mauro Favilla, presidente del Consiglio era, invece, per l’ennesima ma ultima volta, Giulio Andreotti. Sembra una vita fa: sono passati 35 anni da quell’agosto 1988 in cui Franco e Paolo Barbieri fondarono, sulle ceneri di un precedente locale, Gli Orti di via Elisa, una dei locali simbolo della città il cui attuale gestore è Samuele Cosentino che insieme alla moglie Silvia Pacini continua a ricevere clienti da tutte le parti del mondo. Prima di tutto da Lucca, visto che Gli Orti sono meta fissa anche di molti lucchesi che sin da quel lontano 1988 hanno apprezzato la novità della formula, dove si poteva già allora prendere una pizza o una grigliata o ancora un piatto tipico del territorio e persino cibi a buffet. Da quei tavoli è possibile guardare in controluce un pezzo della storia e della cultura cittadina ma non solo. Nel frattempo, tutto è cambiato. O quasi. Come conferma Samuele Cosentino.

Cosa è cambiato in questi 35 anni di attività?

"Faremmo prima a dire cosa non è cambiato e allora direi l’approccio alla clientela, che da sempre si regge sull’accoglienza in senso informale. Sul tavolo 29 c’è una schizzo di Giorgio Marchetti in cui si raffigura mentre mangia da noi la zuppa con i piedi in una bacinella d’acqua e dice: ‘Agli Orti mi sento a casa mia‘. Non avremo i migliori tortelli o la migliore zuppa, ma abbiamo prodotti di buona qualità e con materie prime del territorio e continuiamo a credere nel valore dell’accoglienza".

E’ cambiato anche il cibo...

"E’ cambiato il modo di mangiare, direi: ora è molto difficile che ci siano clienti che prendano tutte le portate dall’antipasto al dolce, è cambiato il metabolismo e il nostro modo di cucinare. Basta pensare che oggi usare lo strutto o la cotenna non sarebbe più accettabile: bisogna stare attenti al glutine, al lattosio e a tutte le necessità che la clientela si aspetta pur cercando piatti della tradizione. Nonna Bianca spero ci perdonerà se non mettiamo più la cotenna nella zuppa...".

La clientela è virata in modo esponenziale sui turisti.

"Le dico un particolare che può aiutare a capire: fino a una ventina di anni fa facevamo un mese di ferie a luglio: si immagina se oggi sarebbe possibile? La clientela turistica è sempre di più, ma anche i lucchesi hanno cambiato le loro abitudini".

Come giudica il mondo della ristorazione a Lucca?

"Da anni si parla di Lucca come una mangiatoia, capisco che ci siano componenti che su questo tema facciano battaglie per la qualità, ma quello a cui stiamo assistendo fa parte del cambiamento dei tempi che chiedono a noi ristoratori un impegno ancora maggiore. Sta a noi fare di più e fare in modo che la clientela scelga noi e i non professionisti siano tagliati fuori".

Avete ospitato davvero tante celebrità: ce ne è una che ricorda in particolare?

"E’ vero sono davvero tanti: direi Renzo Arbore, venuto di recente, di una simpatia davvero unica. Prima di andare via si è messo al pianoforte del locale a suonare i suoi pezzi. E poi Ezio Bosso che quando entro nel locale mi affrettai a levare la sedia dal tavolo per farlo avvinare con la sua carrozzina e mi fermò: ‘E io dove mangio?‘. Era infatti abituato a spostarsi dalla carrozzina alla sedia. Mi promise che sarebbe tornato e avrebbe suonato, purtroppo se ne è andato...".

Qual è stata la richiesta più strana che si è sentito fare?

"Più che di una richiesta strana, mi viene da parlare di una richiesta che una volta era strana e ora non lo è più: quella di sentirsi chiedere di preparare un piatto direttamente dal menu che poi viene messo nel conto, per il proprio cane, capita davvero molto di frequente".

Fabrizio Vincenti