"Buco di bilancio sulle spalle dei cittadini"

"Le difficoltà di bilancio del Comune di Capannori lo pagano i cittadini e diverse opere sono state cassate, tolte, dalla programmazione per risparmiare". Lo afferma Matteo Petrini, consigliere FDI, all’opposizione in consiglio comunale che aggiunge: "Invece di polemizzare con l’opposizione, l’assessore Carmassi del comune di Capannori avrebbe potuto cogliere l’occasione per fare chiarezza. Infatti non si possono liquidare come aggiustamenti tecnici i due milioni di euro di buco finanziario che la Corte dei Conti, ha rilevato. Una cifra considerevole, che dovrebbe allarmare tutti i cittadini. Ne è un esempio chiarissimo la delibera che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale. Il taglio di servizi e opere pubbliche è drastico per il territorio e il risultato è esattamente l’opposto di quello che ha detto l’assessore Carmassi: per i cittadini cambia moltissimo, in peggio".

"Significativo il silenzio del sindaco Menesini – spiega Petrini, - perché spera che non ci sia l’attribuzione di questa problematica alla sua azione e alla sua persona. In ogni caso basta leggere la delibera 30 per capire a cosa dovranno rinunciare i capannoresi grazie a questi errori: interventi di edilizia pubblica, cimiteriale e scolastica, fognature (Vorno), recupero frane (S.Pietro a Marcigliano), strade, parcheggi, ricavatura fossi e canali e interventi sul reticolo idrogeologico, impianti sportivi (stadio di Marlia). Un lungo elenco di tagli sanguinosi, tutta roba annunciata e promessa".