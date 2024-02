Buchignani, “La spilla d’oro. Memorie da un secolo sterminato“

“La spilla d’oro. Memorie da un secolo sterminato“ è il nuovo romanzo di Paolo Buchignani, che verrà presentato domenica 10 marzo alle ore 17 al Centro di Cittadinanza Il Bucaneve a Santa Maria a Colle. Cureranno la presentazione il prof. Fabiano D’Arrigo e il prof. Paolo Vanelli. Naturalmente sarà presente il prof. Paolo Buchignani. A Santa Maria a Colle, paese natio del prof. Buchignani, confluiranno sicuramente amici e estimatori dello scrittore per congratularsi con lui e per conoscere la sua produzione. “La spilla d’oro – afferma il prof. D’Arrigo – è un romanzo storico che già nel sottotitolo fa capire come al centro della narrazione ci siano le memorie del Novecento: un secolo sterminato ‘con le sue meraviglie e le sue tragedie’. Memorie che il narratore protagonista, Lapo (alter ego dell’autore), ricostruisce intrecciando vicende personali e familiari reali e verosimili con eventi veramente accaduti e documentati. Ne La spilla d’oro, come già ne L’orma dei passi perduti, Buchignani, oltre all’indagine storica, avverte l’esigenza di indagare il senso della vita e della morte soprattutto ‘in un tempo di relativismo e di appiattimento sulla dimensione orizzontale’. Allora la riscoperta delle proprie radici e della propria identità, il richiamo alle origini familiari e sociali, l’apertura alla trascendenza religiosa sono le strade che Buchignani narratore percorre per non perdersi nel caos del nulla“. “La spilla d’oro proprio nel Prologo rievoca la morte del padre di Lapo, morte avvenuta ‘la mattina di Natale del 2001’ e che per il figlio Lapo sembra ‘forse un segno del cielo’ che lo induce, assieme alla pandemia del Coronavirus del 2020, a ‘guardare dentro la sua vita per scoprirne il senso’ – continua D’Arrigo – . E al termine di un lungo viaggio a ritroso nel tempo Lapo troverà la risposta in ‘una giovane coppia ride e si scambia tenerezze’“.