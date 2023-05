Buchignani: "Interverremo subito" Mura, dopo la denuncia del comitato annunciata la messa in sicurezza

"Sulla segnalazione di “Vivere il Centro Storico“, circa la messa in sicurezza dei singoli mattoni che sono caduti a seguito del crollo di una parte del parapetto nella zona di Porta Sant’Anna, interverremo subito": lo assicura l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Buchignani che ha poi fatto il punto sull’intervento di recupero dell’area che da anni era in stato di pericolo e sulla quale il Comune non è ancora intervenuto, nemmeno dopo aver provveduto nel 2021 con sindaco Tambellini, a transennare la zona perché a rischio di crolli. Regolarmente verificatisi nei mesi scorsi.

"Stiamo ultimando il progetto definitivo dopo l’interlocuzione con la Soprintendenza - spiega Buchignani - poi, in base all’importo, dovremo capire se sarà necessaria la gara. Spiace dire che non abbiamo trovato nulla da parte dell’amministrazione precedente nel loro piano triennale dedicato alla cura delle Mura, da parte nostra abbiamo messo 700mila euro".

Quanto alla sconcertante segnalazione del comitato “Vivere il Centro Storico“, che – foto alla mano – ha mostrato come ci siano mattoni del paramento abbandonati al loro destino e a rischio di sottrazioni da parte di eventuali soggetti intenzionati a farne souvenir, Buchignani assicura un pronto intervento.

Ma pare evidente che in Comune, così come stanno venendo gestite le Mura da parte degli uffici competenti, qualcosa, e anche più di qualcosa, non vada e l’idea di tornare a creare una struttura dedicata al principale monumento cittadino, come una volta esisteva l’Opera delle Mura, sia sempre più urgente.

E’ paradossale che a segnalare una situazione del genere sia un’associazione e non arrivi dai controlli degli uffici preposti attualmente alla cura e manutenzione delle Mura che, evidentemente, si sono limitati a mettere un nastro biancorosso e i newjersey prima e dopo il crollo.

"Non ne sapevo nulla - spiega Buchignani - , ma interverremo immediatamente in questa settimana per capire cosa eventualmente vada messo in sicurezza e preservato da possibili sottrazioni indebite".

Fabrizio Vincenti