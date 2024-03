Buche e danni causa maltempo

Il maltempo, con le precipitazioni di questi giorni, sta causando alcuni inconvenienti. A Castelnuovo, in via Francesco Azzi, a ridosso del centro storico, si è verificata buca di una certa consistenza sulla carreggiata stradale, soggetta ogni giorno a un intenso traffico, poco prima del ponte "Mauro Giannasi", nei pressi dell’incrocio con via Farini. Immediato l’intervento dell’Ufficio tecnico del Comune che ha provveduto a transennare e mettere in sicurezza l’area. L’intervento richiederà qualche giorno e gli operai ieri erano già al lavoro per risolvere quanto prima il problema. Attualmente si transita a senso unico alternato. Altro problema che desta preoccupazione tra gli automobilisti è la poca pulizia delle zanelle e delle griglie lungo la strada provinciale, in particolare tra Castelnuovo e Ponte di Campia.