Brutta caduta dal monopattino. Un 34enne in gravissime condizioni

Ha battuto violentemente la testa a terra e le sue condizioni sono molto gravi. Desta preoccupazione un 34enne caduto ieri pomeriggio dal suo monopattino in piazza Moro, nei pressi del palazzo del Municipio di Capannori, di fronte al Comando della polizia municipale.

Il giovane – originario della Media Valle, ma attualmente residente a Tassignano, frazione capannorese – era sul suo monopattino quando, per cause in corso di accertamento, è caduto rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi, coordinati dal 118: la centrale opertativa ha inviato sul posto una ambulanza della Misericordia di Capannori, con automedica di Lucca. Il ragazzo ha riportato un trauma cranico critico. E

’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lucca per essere stabilizzato, ma ne veniva disposto il trasporto con ambulanza a Pisa, con anestesista per valutazione neurochirurgica. In un primo momento si era pensato ad allertare anche Pegaso, poi i medici hanno ritenuto di accompagnare il ragazzo in prima battuta al San Luca. In seguito, la gravità della situazione clinica ha suggerito di rivolgersi all’ospedale di Cisanello. Sulla dinamica del sinistro sono in corso le indagini da parte della polizia municipale, intervenuta per eseguire i rilievi.

Al momento sembra che abbia fatto tutto da solo. Escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Ma si osserveranno le immagini delle numerose telecamere dislocate sulla piazza per ricavare informazioni utili su quanto accaduto.

Tutte le ipotesi al vaglio degli inquirenti, dal malore alla caduta accidentale, al guasto di questo mezzo di trasporto.

"Sui monopattini le normative cambiano molto spesso – dichiara il Comandante della municipale Debora Arrighi – il casco è obbligatorio, ad esempio, soltanto per i minorenni".

Massimo Stefanini