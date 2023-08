Brusca frenata per il “Carmine“ Il tribunale dice no allo sgombero

Il Tribunale di Lucca ha dato ragione al Bar del Sole e anche alla vicina macelleria Simonetti: non dovranno sloggiare per i lavori programmati dal Comune al Mercato del Carmine. La sentenza è arrivata ieri e annulla di fatto l’ordinanza di sgombero. “Prima il tribunale aveva emesso una sospensiva, intorno al 28 giugno, ma oggi il provvedimento è decisivo, e ci dà piena ragione - sottolinea Ernesto Caiazzo, titolare del Bar il Sole - . Il ricorso firmato da noi e dal titolare della macelleria è stato accolto. Oggi per noi, che ci vedevamo davanti il baratro di 3-4 anni senza un lavoro che è pane quotidiano per la nostra famiglia, è il giorno della soddisfazione piena e della gioia“. Oggi sì, ma domani?

“Vedremo se il Comune impugnerà l’atto. Noi non siamo mai stati contro i lavori di miglioria del Mercato del Carmine, anzi. Sono 16 anni che siamo qui, sarebbe bellissimo vedere questo posto rifatto a nuovo e farne parte. Il punto è - spiega Caiazzo - che la società incaricata dal Comune doveva farci almeno due proposte per poter continuare a lavorare durante i 3-4 anni di cantiere. E non ce ne ha fatta nemmeno una, contravvenendo anche agli accordi presi con il Comune. Così ci viene negata la possibilità di lavorare, e per questo siamo dovuti ricorrere alle vie legali. Oggi ringraziamo di cuore i nostri avvocati, Anna Cordoni e Angelita Paciscopi“. Sulla sentenza intervengono i consiglieri del centrosinistra Daniele Bianucci e Valentina Simi. “Dopo la batosta giudiziaria, diciamo per favore basta all’arroganza dell’amministrazione comunale e, dopo il disastro di cui loro sono diretti responsabili, gli assessori Buchignani e Granucci facciano finalmente un passo indietro. Come ripetiamo da mesi, sia il sindaco ad abbandonare la sua latitanza e a prendere in mano la situazione del Mercato del Carmine; interrompa quindi le sue lunghissime vacanze e apra urgentemente un tavolo per fare ciò che andava realizzato fin da subito: cercare un accordo, per evitare che salti il progetto e la città perda definitivamente l’importante finanziamento, destinato alla ripartenza del territorio”. “Nonostante la sentenza del giudice, oggi non è però certo una bella giornata per Lucca - concludono - . Noi sosteniamo con forza il percorso avviato da tempo per il pieno recupero della struttura, e per l’affidamento della gestione alla società che più di un anno fa è risultata vincitrice“.

L.S.