Brindisi per i 25 anni e poi in prima visione “A letto con Sartre“

Serata speciale per il Cineforum Ezechiele 25,17 stasera al Cinema Astra. Vengono infatti festeggiati i 25 anni di attività, dalla costituzione dell’associazione, avvenuta nel 1998. Era il 20 febbraio quando un gruppetto di amici e amiche si ritrovò nell’ufficio del Segretario Generale del Comune di Lucca e costituì l’associazione Cineforum Ezechiele 25,17. Venticinque anni di attività ininterrotta, per la diffusione del cinema di qualità e della cultura cinematografica a Lucca. Alle 20.30 è previsto un brindisi augurale, un modo per ricordare l’attività, i più di 2.000 film proiettati, gli oltre 150.000 biglietti staccati tra il Cinema Italia e il Cinema Astra. Giova ricordare i soci fondatori: Michele Cecchini, Maximiliano Dotto, Alessio Lucarotti, Alessandro Padula, Lino Paoli, Emanuele Pasquini, Ilaria Piazza, Fabrizio Salvetti, Alessandro Tovani, Massimo Tria, Mirco Trielli, Marco Vanelli. Dopo il brindisi alle 21.30 in prima visione il film “A letto con Sartre“ diretto da Samuel Benchetrit con Valeria Bruni Tedeschi, Joey Starr, Vanessa Paradis.