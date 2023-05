"Bretella" gratis nelle domeniche di maggio

Lucca, 7 maggio 2023 - E’ un comunicato con sfumature anche ironiche quello redatto congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei trasporti Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Cisal a sostegno della vertenza aperta per il rinnovo del contratto integrativo Salt, con il calendario degli scioperi in programma per maggio.

"Con l’inizio del caldo, toscani ed emiliani - esordisce il testo - apprezzeranno l’opportunità di prendere un po’ d’aria di mare e qualche raggio di sole per preparare la pelle all’abbronzatura estiva; infatti abbiamo pensato di accoglierli con un salutare “transito libero” dalle ore 10 alle ore 17 di ogni domenica di maggio. Continueremo a fare questi “regali” all’utenza nei momenti di maggior traffico per tutta l’estate, visto che a fare “regali” ai concessionari autostradali ci hanno già pensato i “soliti noti” che hanno previsto i ristori Covid 2020/2021, al 100% anche senza il raggiungimento del 33% di riduzione del fatturato e senza i limiti massimi previsti per tutte le altre aziende, ma ciò non a carico dello Stato bensì a carico degli utenti con rialzi delle tariffe per i prossimi anni".

"Questi rincari - prosegue la nota - contribuiranno certamente all’incremento dell’inflazione, ma la causa non sarà l’aumento dei salari, ma l’espansione degli extraprofitti, come già sta accadendo in molti altri settori dell’economia. Chissà se la politica di rialzo dei tassi perseguita dalla BCE per contrastare l’inflazione sia quella giusta. A sostegno della vertenza aperta per il rinnovo dell’integrativo Salt, scaduto da quasi tre anni, si programmano le seguenti azioni: casello di Viareggio, domenica 7 maggio, sciopero dalle 10 alle 17; domenica 14 maggio, sciopero dalle 10 alle 17; domenica 21 maggio, sciopero dalle 10 alle 17; domenica 28 maggio sciopero dalle 10 alle 17".

"Durante lo sciopero - conclude il comunicato - le piste automatiche utilizzeranno la modalità “automatismi”, non essendo presidiate, mentre le piste manuali rimarranno aperte in transito libero; gli utenti telepass che usciranno dalle piste manuali, vedranno azzerarsi la loro precedente entrata al momento della nuova entrata in autostrada. Si avverte l’utenza che qualora si presentassero problematiche legate all’utilizzo delle porte automatiche non potranno essere garantiti i servizi come ad esempio la restituzione di carte di credito o bancomat inceppati nel lettore oppure “inghiottite” o non restituite all’utente".