Brennero senza pace: altra frana. Traffico interrotto dal Piaggione

Non c’è pace per la statale 12 del Brennero. Dal primo pomeriggio di ieri, 40 ore dopo la riapertura, è stata infatti di nuovo chiusa per frana in entrambe le direzioni, stavolta al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano. Lo smottamento ha interessato il costone lato monte tra Piaggione, in località "Ponte Rotto", territorio del comune di Lucca e la Schott Italvetro, industria tedesca di Anchiano nel comune di Borgo a Mozzano.

Sul posto, insieme ai tecnici dell’Anas, sono intervenuti la Polizia municipale di Lucca, ma per dare supporto anche personale del comune di Borgo a Mozzano, in questo ultimi tempi già duramente provato a causa delle due frane verificatesi tra il Ponte Pari e Chifenti. Immediata la chiusura al transito della strada, con la sorpresa e, soprattutto l’amarezza di tanti pendolari del lavoro, molti dei quali dipendenti dell’Italvetro.

"La nottata, per fortuna – ha commentato il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti – era trascorsa senza creare particolari problematiche. L’allerta meteo arancione, proseguito fino alle 14, non aveva sortito particolari conseguenze. Anche se la frana questa volta è sul comune di Lucca, la questione ci investe in pieno, perché la viabilità sul Brennero è ormai a livello di collasso e non si può più ignorare l’esigenza di interventi duraturi per assicurare decenza e sicurezza alla circolazione e alla salute delle persone. Un grave disagio per i lavoratori. Serve subito un tavolo in Prefettura con Anas e tutti gli Enti interessati per pianificare quanto prima quegli interventi strutturali che Anas stessa aveva progettato".

Sul posto ieri sono intervenuti i tecnici e le squadre Anas per valutare gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza del versante. Ma la situazione della Statale del Brennero si fa sempre più complessa e preoccupante.

"Neanche a farlo apposta – dichiarano l’onorevole Alessandro Amorese, il Consigliere Regionale Vittorio Fantozzi, i Consiglieri comunali Annamaria Frigo (FDI) di Bagni di Lucca e Yamila Bertieri della lista civica per Borgo a Mozzano –. In mattinata avevamo effettuato un sopralluogo presso la Statale SS12 Abetone e del Brennero, al km 44, adiacente la diga di Borgo A Mozzano. Dopo l’ennesima chiusura della Statale del Brennero causa smottamenti creati dagli agenti atmosferici della scorsa settimana, ci stavamo chiedendo se la Regione avesse intenzione di intervenire con un progetto serio e concreto di messa in sicurezza per questo tratto stradale, arteria fondamentale per la viabilità in tutta la Mediavalle e la Garfagnana".

"Un anno fa – proseguono gli esponenti di Fdi –, in un incontro con il Direttore Anas Regione Toscana, ci era stato illustrato un progetto che prevedeva la messa in sicurezza del tratto. Un importante intervento che avrebbe dovuto riguardare sia tutto il versante, soprattutto la parte che dal Ponte del Diavolo arriva a Piaggione frazione di Lucca, sia l’argine del fiume. Ebbene, poche ore dopo il sopralluogo, si è verificato un nuovo smottamento sul lato monte tra Piaggione e Schott Italvetro già interessato nel dicembre del 2022 da una frana. A questo punto, stante anche i nuovi danni che deriveranno alle persone, alle famiglie e all’economia del territorio, intraprenderemo tutte le iniziative a livello comunale e presenteremo un’interrogazione urgente sia in Consiglio Regionale che alla Camera dei Deputati".

Paolo Pacini

Marco Nicoli