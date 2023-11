Brennero, procedono gli interventi: "Serve un piano per la sicurezza"

Mentre proseguono senza sosta i lavori per la riapertura della Statale del Brennero nel tratto fra Piaggione e Anchiano, nei pressi della località Ponte Rotto, il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti annuncia che la Prefettura ha convocato ufficialmente l’incontro, che si svolgerà nei prossimi giorni, per trattare della situazione della strada con tutti gli enti interessati. "A proposito del Brennero, - spiega Andreucccetti - dopo aver ringraziato il Prefetto per la disponibilità, il primo auspicio è che prima possibile riapra la frana attualmente oggetto dei lavori, ma che subito si proceda con una strategia di messa in sicurezza complessiva. Ci tengo anche a comunicare che, sia in veste di sindaco che di delegato provinciale al TPL, ho individuato, insieme al nostro comune ed a quello di Lucca, soluzioni utili per il trasporto pubblico dei ragazzi di Anchiano e del Piaggione. I primi sono già serviti da giorni, i secondi lo saranno a breve".

Intanto il Partito socialista Italiano di Lucca, propone il ripristino della fermata temporanea dei treni alla stazione del Piaggione, sollecitando l’Anas ad adoperarsi urgentemente verso l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli. "La situazione attuale di chiusura della Statale – si legge in una nota del Psi – è tale che provoca moltissimi disagi alla popolazione in particolare della frazione del Piaggione e di Ponte Rotto. I cittadini, con il traffico interrotto, non possono utilizzare i mezzi pubblici per andare a scuola o al lavoro in quanto i mezzi pubblici non vi passano più".

Marco Nicoli