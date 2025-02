”Brennero, lavori partiti. Con il piede giusto”

"I lavori sulla SS12 del Brennero sono iniziati con il piede giusto". Così il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti che martedì pomeriggio Ieri, insieme al Presidente della Provincia Marcello Pierucci, ha tenuto un incontro con Anas sul posto, visitando il cantiere aperti, così da condividere lo sviluppo degli ultimi aspetti e fare il punto della situazione.

"La viabilità a Calavorno, grazie ai movieri presenti in loco ed al coinvolgimento anche del Ponte Lera – ha sottolineato Andreuccetti – è sotto controllo e senza particolari problematiche. Anche a Corsagna non abbiamo segnalazioni di grosse questioni, segno che il traffico è ben distribuito. Sempre sotto Corsagna è stato tolto il semaforo, così da ridare la strada a doppio senso. Per quanto riguarda la rotatoria di Anchiano, i rallentamenti sono solo temporanei, per terminare i lavori".

Aggiunge il primo cittadino: "Viabilità a parte, ci tengo a ringraziare i consiglieri regionali Mario Puppa e Vittorio Fantozzi per aver presentato congiuntamente un odg in consiglio regionale, approvato all’unanimità, per i ristori alle attività commerciali. Insieme ai nostri sconti sulla Tari, potrà essere sicuramente la strada giusta per venire incontro al nostro territorio. Come avevo anche personalmente auspicato, ci sono situazioni dove un lavoro bipartisan può fare la differenza: questa è sicuramente una di quelle situazioni.

"Tra l’ingresso ad Anchiano, l’intervento sotto Corsagna e il lavoro cruciale verso Chifenti – conclude Andreuccetti – gli investimenti sul Brennero superano gli 8 milioni di euro: una cifra importantissima per rendere sicura la nostra viabilità. Fare quadrato oggi è fondamentale per stare meglio domani".

Marco Nicoli