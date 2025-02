"Brennero, disagi per i cittadini"

I consiglieri di opposizione Laura Lucchesi, Massimo Betti, Claudio Gemignani di Progetto Futuro e Annamaria Frigo di Fratelli d’Italia hanno tenuto una conferenza stampa incalzando l’amministrazione comunali su vari temi. Primo fra tutti la chiusura del Brennero: "Pur ribadendo di essere favorevoli all’intervento Anas, viene rimproverato all’amministrazione Michelini, congiuntamente a quella di Andreuccetti a Borgo a Mozzano, la mancanza di un’informazione verso la cittadinanza e non aver approfondito e valutato i disagi derivanti dalla chiusura prolungata, che ricadranno sull’intera popolazione".

"Ci congratuliamo con il nuovo acquirente di Villa Fiori augurandoci che si concretizzi nel minor tempo possibile l’assegnazione dell’immobile da provvisoria a definitiva. Per quanto riguarda la Tari, il servizio di immondizia era partito come esempio a livello regionale con la società pubblica Base, oggi è stato svenduto per un servizio sempre più carente. Le tariffe avrebbero dovuto calare invece il passaggio ha avuto l’effetto opposto. Il nuovo calendario di raccolta vede una riduzione in varie frazioni da ottobre a marzo". Tema centrale anche quello delle piscine e degli stabilimenti termali.

"Siamo delusi dall’esito della gestione estiva, una vergona che l’amministrazione non abbia vigilato sulla voltura delle bollette e sul buon esito del pagamento delle stesse e sui canoni mensili non pagati. Inspiegabile, inoltre, il perpetuarsi della chiusura delle piscine coperte. Gli stabilimenti Casa Boccella e Jean Varraud continuano ad essere chiusi con degrado crescente. Le terme dovevano avere un intervento garantito da uno stanziamento di 1.200.000, 00 euro della Sovrintendenza ed un altro dalla Fondazione CRLucca, ma tutto è bloccato. Il consigliere delegato Priori parla di svolta storica per il comune, in consiglio però non ha dato dettagli". Per chiudere, spazio all’ufficio turistico: "Possibile che un comune come il nostro, che si proclama a vocazione turistica, non abbia un ufficio turistico? E’ assolutamente necessario individuare una postazione da dedicare ad ufficio turistico".

Marco Nicoli