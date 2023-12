Brennero, c’è la riapertura. Da lunedì senso unico alternato

Anas ha riaperto al traffico la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano. Lo comunica con una nota specificando che il tratto era chiuso a causa di una frana causata dal maltempo delle scorse settimane, che aveva interessato il versante compromettendone la stabilità. L’Anas inoltre aggiunge che "i lavori hanno consentito una prima messa in sicurezza per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Gli interventi proseguiranno ora per il consolidamento definitivo della scarpata e la protezione della sede stradale. In alcune fasi dei lavori il transito sarà consentito a senso unico alternato regolato da semaforo".

Nello specifico, a quanto si apprende, al momento lo scorrimento è libero fino a domenica compresa mentre, da lunedì, il senso unico alternato funzionerà solo durante l’orario di lavoro, dalle ore 7 alle ore 18. Soddisfazione da parte del sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti: "Una notizia che aspettavamo, secondo i tempi che ci eravamo dati in Prefettura. Con il nuovo anno saranno terminati i lavori, così la viabilità potrà tornare normale, anche se per il momento dobbiamo accontentarci di una riapertura parziale, regolata dal semaforo". Il programma dei lavori mira entro il mese di gennaio 2024 a rimuovere completamente le frane sul Brennero, fino a Chifenti, comune di Borgo a Mozzano, ripristinando finalmente in quei tratti una viabilità scorrevole. Nel mese di dicembre inizieranno anche i lavori per realizzare la scogliera lato fiume, con un investimento già approvato e finanziato da parte dell’Anas di circa 6 milioni di euro, da situarsi tra Chifenti e Schott Italvetro, con cui sarà finalmente possibile rimuovere il semaforo che da anni persiste sotto Corsagna. "Un percorso puntuale che sarà intrapreso da Anas - ricorda il sindaco di Borgo a Mozzano - , con il supporto e la disponibilità delle amministrazioni locali anche per interventi ulteriori da prevedersi lato monte, dove sempre sono in agguato smottamenti eo movimenti franosi".

"Sarà fondamentale - aggiunge il primo cittadino del Borgo - che i tempi degli interventi siano rispettati, per uscire una volta per tutte dall’emergenza sulla viabilità riguardo la SS12, una soluzione duratura che gli enti locali e la collettività nel suo insieme si aspettano da troppo tempo". "I nostri territori - conclude Andreuccetti - non possono continuare a pagare prezzi altissimi in termini di disagi ed anche di danni economici e commerciali notevoli causa le condizioni di precarietà ripetuta lungo la viabilità".

Marco Nicoli