Brennero ancora chiuso. Rischio tempi lunghi: "Serve subito intervento"

La statale 12 dell’Abetone e del Brennero, come si sa, è stata nuovamente chiusa al transito in entrambe le direzioni al chilometro 38,500 tra località Piaggione e Borgo a Mozzano, a causa di uno smottamento di piante, fango e massi che venerdì pomeriggio si è verificato sulla scarpata lato monte. Un evento che ha fatto seguito alla situazione già precaria, con conseguente interruzione della circolazione per oltre una settimana nel tratto tra il Ponte Pari e il paese di Chifenti, nel comune di Borgo a Mozzano.

Il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, anche ieri ha ribadito l’allarme per una situazione viaria che, ha detto: "Ormai sta diventando insostenibile ed anche al limite della sicurezza per le persone fisiche". A questo proposito il primo cittadino di Borgo a Mozzano, anche nella sua veste di consigliere provinciale in carica, ieri è tornato a chiedere un incontro urgente in Prefettura, mentre sul posto stanno proseguendo i lavori dei tecnici e delle squadre dell’Anas nel tentativo di poter riaprire quanto prima l’arteria al transito.

Ieri fortunatamente le condizioni atmosferiche sono state favorevoli, ma si temono complicazioni e nuove perturbazioni nei prossimi giorni che potrebbero rendere problematici i lavori sul versante interessato dalla frana. Il sindaco Patrizio Andreuccetti aggiunge: "In merito alla situazione sul Brennero ieri sono stato intervistato anche da RAI3 ed anche in questa circostanza ho ribadito quanto già esposto a cominciare dalla necessità celere di bonificare in sicurezza i tratti franati e dalla messa in sicurezza complessiva lato fiume, secondo il progetto con i fondi che Anas ha già stanziato e lato monte con nuovi finanziamenti da reperire a livello istituzionale sia regionale che statale. L’urgenza non è più procrastinabile".

"Ognuno deve fare la propria parte in modo concreto - prosegue il sindaco - così gli enti e il governo, ma dobbiamo essere messi in condizione di poter procedere velocemente. Occorre inoltre anche una nuova e più efficace interfaccia con i privati proprietari dei tratti di boschi che devono prendersi cura dei versanti. Domani mattina torneremo a richiedere la convocazione di un nuovo tavolo in Prefettura, che sempre ci ha sostenuti sul punto, alla presenza di Anas e di tutti gli enti interessati, affinché quanto sopra sia risolto con celerità ed una volta per tutte".

Marco Nicoli