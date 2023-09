Branduardi in San Francesco Un’autobiografia d’autore tra musica e incontri straordinari

Grande attesa per l’appuntamento di stasera alle 21, nella chiesa di San Francesco, con Angelo Branduardi, a chiusura della rassegna “Canone In verso“, il ciclo di incontri tra musica e poesia a cura della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’artista presenterà la sua autobiografia, “Confessioni di un malandrino“, edita da Baldini & Castoldi. A moderare la serata il giornalista e musicologo Fabio Zuffanti, curatore del libro. Parteciperà il pianista Fabio Valdemarin, che accompagnerà Branduardi nell’esecuzione di alcuni brani tratti del suo immenso repertorio. Nell’intervista che segue ricordi, considerazioni e speranze riguardanti la musica ma non solo.

Come nasce l’idea di questo libro?

"É stata Elisabetta Sgarbi a farmi la proposta, convinta che la mia vita potesse interessare a molti. Io per due mesi non ho reagito, poi ho pensato che, anche se non sono Mozart, incontri straordinari ne ho avuti parecchi e fatti curiosi me ne sono capitati altrettanti. Non volevo in realtà parlare troppo di musica, cosa che all’inizio l’editore mi faceva notare negativamente. Poi è andata e non avevo alcun tipo di ambizione, invece è arrivato un grande successo e per me è stata una grande sorpresa".

Parliamo invece di musica: quando ha iniziato, negli anni ’70, in un periodo d’oro, ha avuto strada facile?

"Non è stato facile in realtà, perché era il periodo dell’impegno politico, cavalcato anche dalle case discografiche, Nel 1972 ho fatto il mio primo disco con Maurizio Fabrizio, dove c’erano già “Confessioni di un malandrino“ e altri brani che poi ho riproposto nei dischi successivi. L’album fu ritenuto brutto e mai inciso. Allora alla Rca mi proposero, secondo me scherzando, di farmi produrre da Paul Buckmaster, che aveva prodotto i primi grandi album di Elton John. Io provai a scrivergli, allegando una mia cassetta. Dopo pochi giorni Paul mi fece sapere che avrebbe lavorato volentieri con un ragazzo sconosciuto come me. Quando ci incontrammo mi resi conto che non aveva neppure ascoltato la cassetta, ma era stato convinto dalle mie parole. A quel punto i discografici furono... obbligati a far uscire il mio primo album".

La svolta, però, grazie a “Alla fiera dell’est“?

"Dovetti faticare per trovare una nuova casa discografica per pubblicare quel disco e devo ancora ringraziare i manager deila Phonogram di allora per averlo fatto. E comunque ci vollero sei-sette mesi per farlo uscire. Mi dissero: “O sarà un trionfo o un fiasco“".

E trionfo è stato. Ma è tutto fuorché una filastrocca...

"Sì, è una canzone religiosa, violentissima, dove tutti mangiano tutti, dove c’è l’angelo della morte... É libermente ispirata a una canto religioso ebraico e negli anni sono stati in molti gli intellettuali che hanno scritto libri su quel brano".

Un successo incredibile per anni, anche e soprattutto all’estero, poi ha deciso di fare un passo indietro: perché?

"Per vent’anni ho fatto la rockstar, davanti a minimo 20mila persone. Dopo i 140mila di Parigi, rendendomi conto che tutto quello che proponevo necessitava ormai di dimensioni mastodontiche, ho deciso che non andava più bene... In fondo venivo dalla musica classica! Eravamo nella seconda metà degli anni ’80. Ho preferito ricavarmi la mia nicchia, fare quello che mi piaceva di più. Il disco su Yeats ci ha messo vent’anni per avere successo e ho pubblicato “Infinitamente piccolo“, propostomi dai Francescani, che nessuno voleva produrre ed è diventato un successo mondiale. Riempio ancora i teatri, raramente i palasport e in 300mila sono iscritti al mio profilo Facebook. Tutto questo mi piace molto di più".

Ha fiducia nei più giovani e nella loro voglia di capire e ascoltare?

"Faccio un esempio: quando ho fatto concerti di musica rinascimentale e medievale ho avuto anche 10mila spettatori, cioè più di quelli faccio con il mio repertorio di canzoni e quasi tutti erano giovani. Sì, ho fiducia".

E invece negli artisti di oggi?

"Cito quanto ha detto Francesco Guccini in una intervista: “La musica di oggi non è né bella né brutta, è inutile“. A me danno molto fastidio le parole: c’è molta misoginia, omofobia. Ora va un po’ meglio, anni fa era tutta una brutta imitazione dei rapper americani che si ammazzavano tra di loro. Il problema però è la durata: un cantante nuovo di oggi “dura“ circa due anni e mezzo, a fronte dei tre anni nei quali si ritiene statisticamente avvenire il cambio generazionale. Quindi se non superi i tre anni sei finito. Pensate invece a Gino Paoli, Ornella Vanoni e tutti quelli degli anni ’60 e ’70!"

Ma qualcuno le piace?

"Certo. Fabri Fibra. E anche Caparezza e non solo perché ha citatole mie “Confessioni“ in un suo brano".

Paolo Ceragioli