Bovenzi premiato per l’Independence Day

Nuovo prestigioso riconoscimento per il professor Francesco Bovenzi, direttore della Cardiologia del San Luca che in occasione dell’Independence Day (la festa dell’indipendenza americana, che si celebra il 4 luglio) è stato premiato alla Villa di Corliano di San Giuliano Terme per l’impegno civico come "personalità di rilievo della nostra comunità che compie quotidianamente con zelo a favore della città".

Il premio, istituito dal Circolo Filippo Mazzei di Pisa, è stato consegnato al dottor Bovenzi dallo stesso sindaco di Lucca Mario Pardini che ha indicato il professore come la personalità destinata a ricevere il riconoscimento per il nostro Comune.

"Sono onorato e infinitamente grato al sindaco Mario Pardini – ha commentato dopo la cerimonia Bovenzi – per aver creduto nel mio impegno civile e professionale con la concessione di questo prestigioso premio targa del Circolo Filippo Mazzei, in occasione delle celebrazioni dell’Independence Day".

All’evento erano presenti numerose autorità e istituzioni della nostra regione, a partire dal governatore della Toscana Eugenio Giani, dal vice console Generale Usa a Firenze David Turenr e dai sindaci di Pisa Lucca, Massa, e gli assessori delegati di Carrara e Livorno oltre a rappresentanti di enti dell’area vasta della costa.