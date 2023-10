Bottari e il libro sul Toschino. Successo della serata-evento

E’ stata una bella pagina di sport e una serata all’insegna dell’amarcord. Più di trecento persone hanno partecipato alla serata evento per la presentazione del nuovo libro del giornalista e scrittore Paolo Bottari sull’ex giocatore “Giovanni Toschi, il Toschino, il piccolo-grande bomber che segnava solo i gol importanti…“.

Tanti tifosi granata, ma soprattutto, tanti sportivi, provenienti anche da fuori Lucca, addirittura anche da Reggio Calabria, per rendere omaggio all’indimenticato Toschino di Porcari, che negli anni d’oro della carriera ha militato a Torino e Cesena, segnando gol leggendari che ne fanno sempre un idolo in tutta Italia. E la sua storia è stata raccontata molto bene da Paolo Bottari che ne ha ripercorso le tappe fondamentali a partire dai primi calci al pallone fino all’esordio con la Lucchese, ripercorrendo tutti i suoi record e i gol più famosi con tanti documenti video.

A fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Porcari Leonardo Fornaciari e il presidente dell’Academy Porcari, Stefano Silla che poi ha anche dato un premio alla carriera al “suo“ Toschino, che ancora oggi insegna calcio ai più piccoli a Porcari. La serata è stata caratterizzata dalla presenza e dalla simpatia dell’eclettico commentatore Rai della Domenica Sportiva, Eraldo Pecci che tra battute e aneddoti ha divertito e incuriosito, parlando dei suoi trascorsi al Torino come al fianco di Maradona. Ma le sorprese per il pubblico, che ha seguito con interesse la presentazione del libro, non sono finite qui. Durante la serata infatti si sono succeduti gli interventi in diretta audio-video di Paolino Pulici, Aldo Agroppi, Rosario Rampanti e del radiocronista storico Tonino Raffa, per una serata di grande calcio che ha dato il giusto tributo di affetto al Toschino. La presentazione del libro proseguirà questo venerdì, alle ore 19, al Centro Sportivo “Il Valico“ di Altopascio, con ospiti d’eccezione Giancarlo Antognoni, Silvano Benedetti, Nedo Sonetti e di Tonino Raffa.

Subito dopo, il libro verrà presentato a Mantova con Roberto Boninsegna e quasi certamente anche a Torino e Cesena. Il libro può essere richiesto chiamando al 338.9584025.