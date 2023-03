Borsa mercato lavoro a Villa Bottini Cento candidati per 173 posti offerti

Le aziende che offrono lavoro raddoppiano, i candidati dimezzano. Una forbice che si allarga drammaticamente nella scia di un trend generalizzato che a Lucca non fa eccezione. E l’ulteriore riprova è l’appuntamento della Borsa Mercato del Lavoro che si è svolta ieri a Villa Bottini e che comunque si è rilevata un efficace e diretto punto di incontro tra domanda e offerta di occupazione: 34 le aziende pronte a reclutare per 173 posizioni aperte per poco più di 100 candidati presenti, quindi quasi la metà delle opportunità di impiego realmente in campo. Al taglio del nastro dell’evento hanno partecipato i rappresentanti di Confcommercio e dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, l’assessore al turismo Remo Santini e il presidente dell’Ente Bilaterale Turismo, Alessandro Gualtieri il quale ha analizzato il delicato momento storico.

“Tante, troppe persone stanno abbandonando il settore turistico ricettivo, siamo fortemente preccupati – sottolinea Gualtieri –. Proprio nel momento in cui stiamo dando il massimo per il turismo, con risultati e ottime prospettive anche per la prossima stagione, poi si rischia di rimanere scoperti sui servizi“. I motivi al netto di quello più gettonato dagli imprenditori, il reddito di cittadinanza, secondo Gualtieri sono molteplici. “Si va da una tendenza accresciuta verso la ricerca della qualità della vita, alla mancanza di ammortizzatori sociali adeguati, con la Naspi dimezzata per gli stagionali, fino al problema del rapporto scuola-lavoro: si pensi che il 50 per cento dei diplomati degli istituti alberghieri escono dal settore e fanno altro. Servono misure adeguate, incentivi al settore, un sistema di welfare adeguato, stiamo lavorando per questo“.

Tanti giovani in fila per il colloquio nella sala di Villa Bottini. Ma anche persone non più in tenera età, pronti a rimettersi in gioco come Celso Sevieri. “Sì anche gli over 60, perchè no? D’Altra parte per me la pensione non è un obiettivo, sto volentieri con la gente e in attività. Da sempre lavoro nel comparto alimentare, se dalla mia non ho l’età certo ho l’esperienza e una gran passione. Sono qui per valutare se c’è un’opportunità che mi può consentire un salto di qualità“. Claudio Pistolesi viene da Pisa: “Ho fatto lavori molto diversi rispetto a quelli proposti oggi, ma mi piace mettermi alla prova – dice –. In cambio do tutta la mia disponibilità in termini di orario, fine settimana e trasferte all’estero“.

Laura Sartini