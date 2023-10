Una borsa di studio in ricordo di Barbara Capovani

Lucca, 16 ottobre 2023 – Sono oltre 30 le richieste per accedere alla borsa di studio intitolata alla dottoressa Barbara Capovani, la responsabile dell’Spdc, la psichiatria territoriale di Pisa, uccisa ad aprile scorso proprio davanti al reparto che dirigeva. Per l’omicidio è accusato e si trova in carcere Gianluca Paul Seung, il 35enne residente a Torre del Lago, che era stato ricoverato nel 2019 proprio nella stessa struttura. L’iniziativa è dell’ordine dei medici di Pisa.

«La decisione – spiega il presidente Giuseppe Figlini – sarà presa il 26 ottobre, dopo che la commissione di esperti si sarà riunita. Sappiamo già che sarà istituzionalizzata e sarà cioè continua. Siamo partiti con la cifra di 3mila euro che permetterà a chi vincerà di sostenere le spese delle tasse per un anno e a coprire anche le spese di alcuni libri".

Il vincitore o la vincitrice sarà "lo studente o studentessa più meritevole". Un evento per mantenere viva la memoria della dottoressa. "E tenere alta l’attenzione sulle aggressioni nel mondo sanitario. Vittime spesso le donne". Sono 32 le domande arrivate per questo nuovo anno accademico, saranno vagliate da una commissione composta da 5 membri dell’universo universitario e medico. La premiazione? Dobbiamo ancora stabilirla. Avremmo voluto consegnarla nella Giornata del medico, ma a Pisa non ci sono al momento spazi a sufficienza a ospitare i numerosi partecipanti, dato che il nostro ordine è il secondo (dopo Firenze con 9mila) in Toscana per iscritti, oltre 5mila contro la media di 2.200 circa. Sono 2 anni che, causa Covid, non celebriamo più questa giornata non avendo spazi sufficientemente grandi. L’abbiamo rimandata a primavera al momento. Per consegnare la borsa o aspetteremo l’apertura del centro congressi a San Giuliano Terme o utilizzeremo una sede istituzionale simbolica".

Sul fronte delle indagini, intanto, presto ci sarà il processo nei confronti di Seung che sui social si definiva uno "sciamano", dichiarato capace di intendere e volere, una perizia che si è basata sulle carte dato che lui ha sempre rifiutato di essere valutato dagli psichiatri. La pm Lydia Pagnini chiederà infatti il giudizio immediato per lui che dovrebbe essere fissato fra pochi mesi e celebrato in Corte d’assise. I suoi difensori - gli avvocati Andrea Pieri e Gabriele Parrini - gli hanno fatto visita solo pochi giorni fa.