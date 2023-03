Borgonovo e Capuozzo domani sera al festival “L’Augusta“

Domani sera, mercoledì, alle 21, alla Casa del Boia, terzo appuntamento invernale de L’Augusta – la Fortezza delle Idee. Il festival, patrocinato dal Comune di Lucca, da questa edizione si snoderà con date prestabilite durante tutto il corso dell’anno.

Sarà presente il giornalista Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano La Verità e membro del comitato d’onore de L’Augusta. Con lui, dopo l’intervento video del 2021, sarà finalmente presente il collega e decano degli inviati di guerra italiani, Toni Capuozzo, già vice direttore del TG5, autore e conduttore della trasmissione “Terra!” ed editorialista per diverse testate giornalistiche.

Attraverso la presentazione dei libro di Borgonovo “Inquisizione, cronache dal delirio sanitario” e quello di Capuozzo “Giorni di guerra”, si parlerà più in generale di quanto sia centrale il ruolo della comunicazione in questa complessa fase storica. “Due ospiti eccezionali, per un argomento davvero fondamentale della nostra epoca – spiega il presidente de L’Augusta Iacopo Di Bugno – in cui il ruolo del giornalismo si mischia pericolosamente con quello della propaganda e di una sorta di psicopolizia”.

“Dopo i sold out delle due prime serate dell’edizione invernale del nostro festival, siamo orgogliosi di avere con noi Borgonovo e Capuozzo – continua Di Bugno – due tra le firme più prestigiose del nostro giornalismo. Si confronteranno partendo da argomenti, quello della comunicazione della pandemia e quello della guerra, apparentemente distanti tra loro ma che, come vedremo, hanno più di un punto in comune, come l’approccio quasi fanatico che ha investito gran parte dei nostri media”. Modererà la serata il vicepresidente de L’Augusta Giuseppe Vitale.

Per prenotazioni inviare un messaggio whatsapp al numero dell’Associazione 380 1481747.