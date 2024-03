Borgo Giannotti, manca una ciclabile ”adeguata”

La situazione critica di Borgo Giannotti richiede un intervento da parte delle autorità competenti per migliorare la sicurezza e l’accessibilità di questa importante area urbana. Lo chiedono molto residenti, secondo cui la mancanza di una pista ciclabile rende particolarmente pericoloso il transito dei ciclisti lungo Borgo Giannotti, costringendoli a condividere lo spazio con le auto e aumentando il rischio di incidenti.

Inoltre, la situazione dei marciapiedi è altrettanto preoccupante: in alcuni punti, non permettono nemmeno il passaggio dei pedoni a causa di ostacoli o di un cattivo stato di manutenzione. Questa situazione non solo compromette la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, ma contribuisce anche a creare un ambiente urbano poco accogliente e poco sostenibile.

La mancanza di infrastrutture adeguate per i pedoni e i ciclisti può scoraggiare l’uso di mezzi di trasporto alternativi e favorire il ricorso all’uso dell’auto, aumentando così il traffico e l’inquinamento atmosferico.

Per ovviare a questa criticità sarebbe al più presto – chiedono i residenti della strada – necessario un intervento mirato che preveda la realizzazione di una pista ciclabile sicura e separata dal traffico, e la messa in sicurezza dei marciapiedi per garantire un transito agevole e sicuro. Opere che, ci si augura, possano essere realizzate a breve.