Borgo a Mozzano, ok al consuntivo con un avanzo di 370mila euro

Approvato il bilancio consuntivo 2022 con un avanzo di amministrazione di oltre 370mila euro e tariffe TARI invariate anche per il 2023. È questo quello che è emerso nell’ultimo consiglio comunale che ha certificato l’esistenza di un avanzo libero di oltre 310mila euro da mettere a disposizione per il territorio. "Si tratta di una cifra piuttosto significativa – commentano il sindaco Patrizio Andreuccetti e il consigliere comunale Alessandro Profetti, delegato al bilancio – che restituisce la fotografia di un Comune in salute. Grazie alla cifra “libera“ potremo intervenire in diversi settori, la cifra di avanzo vincolato di circa 60mila euro, sarà per interventi di straordinaria manutenzione". Approvata anche la modifica al regolamento della Tari: per il 2023 le tariffe non hanno subito variazioni significative. La principale novità, invece, riguarda la modalità di pagamento della tassa sui rifiuti che, quest’anno, è suddivisa in 4 rate. Le prime tre scadenze sono fissate al 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre mentre il saldo finale è previsto per il 31 dicembre.