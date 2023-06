Borgo a Mozzano, Consiglio Comunale respinge antenna di telefonia mobile a Diecimo

Il comune di Borgo a Mozzano nega l’istallazione dell’antenna di telefonia mobile a Diecimo. Il Consiglio comunale di Borgo a Mozzano aveva infatti formalizzato all’unanimità la propria netta contrarietà alla realizzazione in località Vignole a Diecimo della nuova antenna per telefonia mobile da parte della società INWIT S.p.A., approvando nel contempo un piano per cercare un sito alternativo sul territorio. Il sindaco e gli uffici competenti, così come da mandato del Consiglio stesso, proseguono l’attività interlocutoria con le società di telefonia. L’obiettivo è l’individuazione di localizzazioni tecnicamente idonee e rispondenti a criteri di massima cautela sotto l’aspetto della sicurezza e della salute pubblica.