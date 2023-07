Boom di iscrizioni al corso di laurea in Tecnologia e Produzione della Carta a Lucca

Un vero e proprio boom di iscrizioni per il corso di laurea in tecnologia e produzione della carta che si tiene a Lucca. Sono quasi 600 le domande pervenute, e alla scadenza di metà maggio il numero degli studenti fuori Unione

Europea era praticamente raddoppiato rispetto all’anno precedente. E non è finita. A queste domande andranno poi

aggiunte le richieste degli studenti europei e italiani che avranno la possibilità di immatricolarsi da fine luglio

prossimo fino alla fine di dicembre.

“Siamo estremamente soddisfatti del riscontro che sta avendo il nostro corso in ambito internazionale – dice

il presidente della laurea, professor Marco Frosolini – e speriamo di avere una buona partecipazione anche da

parte di studenti italiani e, anche, del territorio provinciale”. Dopo i primi tre anni dall’avvio, in piena pandemia, il corso di laurea magistrale di ingegneria dedicato al

comparto cartario e cartotecnico – magistrale in “Technology and production of paper and cardboard” – sta riscuotendo sempre maggiori apprezzamenti, sia in ambito

universitario, sia con l’aumento costante delle aziende che ne supportano l’attività.

“Di questo rilevante numero di domande – spiega il professor Frosolini – sarà fatta un’accurata selezione per

arrivare ad una classe di circa trenta studenti in grado poi di essere inseriti nel mondo produttivo

velocemente”. Una selezione, giocoforza, a magli strettissime visto il gran numero di candidati.

Il corso, riservato a laureati in ingegneria, si tiene nelle aule della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in

via S.Micheletto, 3, è tenuto in lingua inglese e prevede lezioni tenute da docenti universitari e manager aziendali.

Per le informazioni di dettaglio è possibile collegarsi alla pagina Facebook epc.masterdegree, al sito

www.epc-masterdegree.it, oppure telefonare alla segreteria didattica di Lucca a Celsius (telefono 0583469729).