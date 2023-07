“BOOM“ AL CINEMA

Barbie, la regina del maxi schermo in questa estate 2023, torna concedendo più di un bis. L’inaspettato successo del campione di incassi del momento “Barbie” registra il tutto esaurito negli spettacoli al cinema Astra e all’arena all’aperto di EstatecinemA a Villa Bottini. La programmazione aumenta così il numero di spettacoli con ulteriori proiezioni sia all’Astra che a EstatecinemA a Villa Bottini. All’Astra spettacoli tre volte il giorno (17.30, 20 e 22.30) oggi, domani, venerdì, sabato, domenica, lunedì 31, martedì 1 agosto (in questo caso gli orari sono 15.45 e 18.15) e mercoledì 2 agosto. A Estatecinema le proiezioni aggiuntive rispetto all’originario palinsesto sono per martedì primo agosto e venerdì 4 agosto. Acquisti su “Luccacinema.it“