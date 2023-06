"Bonus 110% Grave lo stop alla mozione"

Bocciata la mozione presentata dai consiglieri dell’opposizione che poneva l’attenzione sullo stop alla cessione del credito e alla mancata proroga del bonus 110% tranne per chi aveva già iniziato i lavori.

“Motivazioni futili - spiegano le consigliere e i consiglieri del centrosinistra in consiglio comunale – quelle addotte dalla maggioranza, la verità è che non si capisce, o si fa finta di non capire, l’urgenza e la gravità della situazione nella quale si sono ritrovati coinvolti molti cittadini e imprese del territorio e tanti professionisti: geometri, architetti, ingegneri, commercialisti. Indicativo il fatto che la mozione presentata il 20 marzo sia stata discussa in Consiglio soltanto il 14 giugno”.

“In realtà l’amministrazione locale - continuano - è in grossa difficoltà a mettere in discussione decisioni prese dal Governo nazionale. Siamo consapevoli del fatto che non sia certo la richiesta di una giunta o di un consiglio locale a poter cambiare le sorti di una legge nazionale, ma la bocciatura del documento è sintomatica del grado di interesse che l’amministrazione di Lucca ha verso i cittadini in difficoltà. Nel frattempo molte persone, da mesi, passano le notti in bianco perché si sono fidati di una legge dello Stato che tanto lavoro e indotto ha comunque generato. Il centrosinistra tramite la mozione chiedeva al Sindaco e alla Giunta di farsi interlocutori con il Governo per il riordino della legislazione vigente in materia di incentivi fiscali edilizi e per prorogare gli strumenti di finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica. All’incapacità di fare controlli, di mettere correttivi laddove si sono generate storture nell’iter si è preferito rispondere andando verso l’abolizione di questo genere di incentivi”.